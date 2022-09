Rövidfilmek, zene és színház Marosvásárhelyen

A szeptember 28. és október 2. között a marosvásárhelyi Kultúrpalotában zajló szemle első napján a temesvári The Tango Orchestra lép a közönség elé. A zenekar elsősorban Cári Tibor romániai magyar zeneszerző saját szerzeményű tangóit játssza. Az együttes meghívottjaként Dolhai Attila Jászai Mari-díjas magyar színész, musicalénekes, operetténekes, valamint a közismert és közkedvelt marosvásárhelyi énekesnő, Koszorus Krisztina lép fel az együttessel. Szeptember 29-én a Nigun nevű formáció ad koncertet, amely a kelet-közép-európai zsidó zenét tartja forrásának. A zenekar számos országban vendégszerepelt már Európában, de fellépett New Yorkban és Washingtonban is. Ugyanazon a napon a Karpatenflecken című felolvasószínházi előadást is megtekintheti a közönség. A Patkó Éva rendezésében színpadra vitt Thomas Perle-darab a Kárpátok árnyékából származó három női generáció történetét boncolgatja. Cipszerül, románul és magyarul rajzolnak német–magyar–román történelmi panorámát, melyre az elmúlt századok erőszakos politikai zűrzavara is rávetül.

Szeptember 30-án A kis herceg című előadás lesz látható Ștefan Ruxanda rendezésében. A műben három színész – Dora Notarescu, Vlad Gălățianu és Ștefan Ruxanda – élő zene kíséretével kalauzolja el a nézőket a kis herceg által meglátogatott összes bolygóra.

A seregszemle zárónapján a fesztivál régi barátja, évről évre visszatérő fellépője, Földes László Hobo tart koncertet a Kultúrpalotában.

A szervezők korábban közölték, hogy idén 42 kisfilm versenyezhet a fesztivál nagydíjáért. Idén 841 rövidfilmet neveztek be, ezek közül negyvenkettőt választottak ki. A beválogatott filmek 17 országból származnak, a legtöbb közülük – hét-hét – romániai, valamint francia gyártású, Magyarországot hat, Oroszországot öt, Észtországot pedig négy alkotás képviseli a fesztiválon.