Magyarországi turnén voltak a mikóújfalusi fúvósok

A zenekar tagjai könnyen vették az akadályokat, gördülékenyen zajlott szeptember 2–11. között a turné. Összesen 11 települést jártunk be, ezek közül hat helyen zenéltünk, volt, ahol többször is. Az első megálló a Bihar megyei Margittán volt, majd a magyar határt átlépve Sátoraljaújhelyen koncerteztünk a Zemplén Kalandparkban szórakozóknak, aztán Mikóházán külön esemény keretében. Gönyű következett, ahol újabb lelkes közönség előtt mutattuk be egyórás repertoárunkat, ezután pedig pihenőnapot tartottunk: sétahajókáztunk a Balatonon, gyönyörködtünk a tihanyi apátság nyújtotta kilátásban és sétáltunk a pannonhalmi apátság körül. Geresdlakon már újra hangszert ragadtunk, utolsó megállónk pedig Ballószög volt, ahol több napot töltött és többször is fellépett a zenekar a Szüreti Napok keretében. A megállókon kívül mindig becsempésztünk egy sétát a legközelebbi városban, Pécsen állatkertben is voltunk, a Zemplén Kalandparkban mindenki bobszánkózott, sokan pedig a híres átcsúszópályára is rámerészkedtek.

A zenekar összes tagja feltöltődve, élményekkel és tapasztalattal gazdagodva tért haza. A hétköznapi életbe való visszarázódás mellett a próbákat tovább folytatjuk, és hamarosan elkezdjük az év végi ünnepi felkészüléseket, hiszen még nagyon sok tervünk van.

Demeter Norbert karnagy