Ukrán területek átengedéséről beszélt Andrei Marga

Ukrajnának egyaránt területeket kellene átengednie Oroszországnak, Romániának, Magyarországnak és Lengyelországnak – jelentette ki Andrei Marga volt külügyi és oktatási miniszter, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem egykori rektora és a Román Kulturális Intézet (ICR) egykori vezetője Gyulafehérváron. Véleményével gyakorlatilag Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai invázió igazolására használt érveit mondja vissza, Ukrajna bukaresti nagykövetsége tiltakozott is.

Marga a Fehér megyei könyvtárban, A demokrácia sorsa című új könyvének bemutatóján nyilatkozott. „Abszolút különleges helyzetben vagyunk, és teljes felelősséggel mondhatom, hogy Ukrajna határai természetellenesek. Területeket kellene átengednie Magyarországnak (Kárpátalját), Lengyelországnak (Galíciát), Romániának (Bukovinát) és Oroszországnak (a Donbász régiót és a Krímet). Ezek más országok területei. Ha ragaszkodunk, akkor ez van, konfliktus lesz. Legyen nagyon világos: mindaddig, amíg egy Amerikával, Oroszországgal, Németországgal, Ukrajnával és Kínával való tárgyalással ez nem oldódik meg, és nem születik egy közös megállapodás, addig nem lesz béke Európában. Ha nincs béke, a demokrácia látja kárát” – fejtette ki.

Hozzátette: „Ukrajnában még hosszú út áll a demokrácia előtt. Ott jelenleg be vannak tiltva a pártok, a televíziók az egyik párt irányítása alatt állnak. Vannak nagyon gazdagok, akik elmennek, elmennek az ország pénzével. Egy olyan ország, ahonnan a legtöbb ember elmegy, elhagyja a pénzzel és mindennel együtt, az nem lehet sem demokrácia, sem fejlett ország. Sok van még a demokráciáig” – vélekedett a volt külügyminiszter, aki szerint „Romániának semmi köze ehhez a háborúhoz. (...) Romániának minden erőforrása megvan ahhoz, hogy ne szenvedjen az energiaválság miatt.”

A bukaresti sajtó szombaton figyelt fel Marga kijelentéseire, sokkolónak és provokációnak nevezve az elhangzottakat; sokan emlékeztetnek arra, hogy a volt politikus és egyetemi tanár a Securitate besúgója volt Horia fedőnéven. Ezt Ukrajna bukaresti nagykövetségének közleménye is említi, amelyben visszautasítják Andrei Marga „minden körülmények között elfogadhatatlan” nyilatkozatát, és sajnálkozásukat fejezik ki, hogy egy demokratikus európai ország egy volt minisztere megkérdőjelezi a nemzetközi jog alapelveit, különösen a határok sérthetetlenségét. Ezen elvek tiszteletben tartása képezi a kontinens biztonságának és stabilitásának alapját, Marga kijelentései pedig épp akkor hangzottak el, amikor Ukrajna hősiesen védi függetlenségét és egész Európa biztonságát – írják.

Elítélő közleményt adott ki a román külügyminisztérium is, amelyben elfogadhatatlannak nevezi és határozottan visszautasítja Marga álláspontját, mert ellenkezik Románia hivatalos pozíciójával Oroszország illegális és indokolatlan ukrajnai invázióját illetően, valamint a nemzetközi jog alapelveivel is. Andrei Marga a rosszindulatú orosz propagandát veszi át és terjeszti – olvasható a külügyminisztérium állásfoglalásában, amely egyúttal kiáll Ukrajna szuverenitása és nemzetközileg elismert határai mellett. Hasonló nyilatkozatokat fogalmazott meg több volt román külügyminiszter is, Andrei Marga azonban kitart az általa hirdetett „történelmi igazság” mellett.