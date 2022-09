Foci és főzés Zabolán

A szomorkás időben megtartott rendezvényen finomságok, kézműves gyermekfoglalkozások, néptánc, este pedig zenés mulatság várta a helybelieket, a faluból elszármazottakat és a környező települések lakóit.

A hagyományos főzőversenyre kilenc csapat nevezett be: a zabolai Gyöngyharmat, Diliház, Jaki-főzi, Zabola Estate, Sorin și mielu, a kézdivásárhelyi Secuiana, a sepsiszentgyörgyi Csakra, a kovásznai Lányos asszonyok és a Honvéd. A futballpályán felsorakozott bográcsokban különböző húsokból pörköltet, agyas levest, de még szilvalekvárt is készítettek a „hobbiszakácsok”. Amint Bicskei Zoltán, a zsűri egyik tagja érdeklődésünkre elmondta: minden csapat étele kiváló volt, finomabbnál finomabb ízekkel szembesültek, ezért minden csapat dobogós lett, a díjakat gróf Roy Chowdhury Gergely adta át. A főzőversennyel párhuzamosan a focipálya melletti Kónya Endre Sportcsarnokban zajlott a Mikes-kupa minifoci-terembajnokság, amelyre öt csapat nevezett be. Első lett Zabola, második Székelytamásfalva, harmadik a Fehér megyei Bethlenszentmiklós csapata, a fair play díjat a kézdivásárhelyi Secuiana csapata kapta.

Mátyás Szabolcs szervező elmondta, hogy a Roy Chowdhury-Mikes Alapítvány 2015-ben közösségépítő céllal kezdeményezte a Mikes-kupa megszervezését, a rendezvény az összetartozásról, a sportszeretetről, a tiszta játékról szól.