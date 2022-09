Egy város egyetemi várossá alakulásához olyan típusú építkezésre van szükség, ami által a szűk szakmai célok mellett a helybeli akadémiai közösség kialakítására törekszenek, a hallgatók és oktatók hatni tudnak az egyetem falain túl is, tudományos, világnézeti, morális mércéjükkel a város referenciapontját tudják képezni – hangsúlyozta Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora pénteken a Sapientia Marosvásárhelyi Karához tartozó sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának sepsiszentgyörgyi tanszéke közös tanévnyitó ünnepségén.

A Gaudeamus felcsendülése után a magyar himnusz eléneklésével kezdődött a tanévnyitó ünnepség a Sapientia Csíki utcai székhelyén. A sorra elhangzó köszöntések elsősorban az elsőéveseknek szóltak, annak a tizennégy agrármérnöki és huszonkét erdőmérnöki szakos gólyának, akik idén kezdik felsőfokú tanulmányaikat a Sapientia-egyetemen, valamint a tizennégy elsőéves képzőművészeti (tízen a festészeten és négyen a szobrászaton) szakos hallgatónak, akik a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Művészeti Kara tavaly létrehozott sepsiszentgyörgyi tanszékére felvételiztek. Velük együtt százharminckét hallgató tanul a három szakon, egyenként ötvennégy a 2015-ben indult agrármérnökinek és a harmadik évfolyamon beiskolázó erdőmérnökinek, a művészeti képzésben tavaly tízen vettek részt.



Útban az egyetemi várossá válás felé

Abban, hogy Sepsiszentgyörgy jó úton halad az egyetemi várossá alakulásban, elengedhetetlen szerepe van annak, hogy a helyi és a megyei önkormányzat, az itt működő regionális kulturális és tudományos intézmények, a Sapientia és a PTE ugyanazokat a célokat követve egy irányba húzzák a régió felsőoktatásának szekerét – emelte ki Tonk Márton. A Sapientia rektora emlékeztetett, hogy a magyar nyelvű agrárképzés már megkapta a végleges akkreditációt, és idén nyáron az országos minőségbiztosítási bizottság szakmai jóváhagyását adta a sport- és edzőszak elindításához, ennek következtében 2023 nyarán a régió szempontjából kiemelt fontosságú területen is felvételit hirdetnek huszonöt fő beiskolázásával, ebben a tanévben pedig a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ önálló karrá fog átalakulni, idővel pedig a pécsi egyetemmel partnerségben indult képzőművészeti szakot letelepítik a Sapientia keretein belül.

A rektor leszögezte, nemzetpolitikai meggyőződésükhöz híven továbbra is kiállnak az önálló magyar egyetem mellett, hiszik, hogy az erdélyi magyar közösség javát, újabb egyetemi városok megalapozását csak egy élő, a település életében aktívan jelen lévő, azt meghatározó városi, regionális akadémiai elit és közösség megteremtése szolgálhatja. Sepsiszentgyörgy ezt az utat járja, ezen vannak az itt élő és alkotó egyetemi kollégák, az itt élő hallgatók, így válik Sepsiszentgyörgy egyetemi várossá – mondotta.

A PTE Művészeti Karának oktatói bábáskodnak, hogy a későbbiekben Sepsiszentgyörgyön önálló művészeti képzés alakuljon ki, művészeti és morális szempontból megfelelő szakembereket képezzenek Székelyföld számára – hangsúlyozta Fedeles Tamás, a PTE rektorhelyettese. Az intézményvezető ismertette: az elmúlt hetekben a Nemzeti Ifjúsági Tanács kezdeményezésére öt Kárpát-medencei felsőfokú intézmény összefogott annak érdekében, hogy egy olyan pályázatot adjanak be az Európai Unióhoz, amely a fiatalok, leendő vezetők, középiskolások, egyetemisták, önszerveződését segíti, az önkormányzatok utánpótlása céljából is, és ennek a konzorciumnak a tagjai között van a Sapientia és a PTE is, valamint támogatja a helyi és a háromszéki önkormányzat.

Lengyel Péter, a PTE Művészeti Karának dékánja elismeréssel szólt a sepsiszentgyörgyi művészeti képzésről, és tájékoztatott, hogy a két egyetem abban állapodott meg, ha a két képzés – a festészet és a szobrászat – megfelel az akkreditációs feltételeknek, akkor a Sapientia átveszi a helyi tanszéket. A dékán hangsúlyozta, számukra fontos, hogy a pécsi és a sepsiszentgyörgyi oktatók és hallgatók között jó szakmai együttműködés alakuljon ki, de a kölcsönös látogatások alkalmával barátságok kötésére is sor kerül. A sepsiszentgyörgyi hallgatók az elmúlt tanévben részt vettek a félév végi „kipakoláson” Pécsett, ahol bemutathatták alkotásaikat, nyáron közös táborban alkottak a helyiekkel Bikfalván, az idei tanévet pedig egy közös művészteleppel kezdték a moldvai Lábnyikban, amelynek célja volt, hogy a tehetséges csángó gyermekeket, fiatalokat megnyerjék a művészeti képzésnek.



Itt lehet cselekedni

Sepsiszentgyörgy alpolgármestere hisz abban, hogy a helyi erő az együttérzés megteremtésében, az együtt-erő felhasználásában rejlik, és szerinte azért jó élni, tanulni, egyetemistának és fiatalnak lenni ebben a városban, mert itt érezhető ez az együttérzés az utcán, az otthonokban, az iskolában, érezzük, hogy nélküled, nélkületek egyedül lennénk. „Legyetek jó barátok, jó csoporttársak, jó közösségi emberek” – szólt a hallgatókhoz Vargha Fruzsina.

A Sapientia marosvásárhelyi karának dékánja azt kívánta a diákoknak, legyenek kíváncsiak, érdeklődőek a tudomány iránt, és meglátják, folyamatos, rendszeres munkával, tanulással elérhető az általuk meghatározott cél. Legyen részük kalandban, barátságban, hozzák létre a hallgatói önkormányzatot, tapasztalják meg a sapientiás életérzést, használják ki a tudományos köri lehetőségeket, tanulmányutakat, a tehetséggondozás programjait – hívta fel a hallgatók figyelmét Domokos József dékán.

Házigazdaként utolsónak Nyárádi Imre István, a sepsiszentgyörgyi tanszék vezetője szólt az oktatókhoz és a hallgatókhoz. Ő is arra kérte a fiatalokat, jó értelemben használjanak ki minden lehetőséget ezekben az években, legyenek nyitottak arra, hogy megismerjék egymást, alakítsanak ki közösséget, és járják be a környezetet, ahol tanulnak, ismerjék meg a környék természeti csodáit, a történelmi gyökerekkel rendelkező helyeket. A képzés nem lesz könnyű, mert a tananyag nagy és változatos a mérnöki szakokon, ha nem is mindenkinek, de a szorgalmasaknak sikerül elsajátítaniuk az ismereteket – mondotta.

„Ha vannak álmaitok, jó helyen jártok, itt lehet cselekedni” – üzent röviden az elsőéveseknek Opra Boglárka harmadéves erdőmérnöki szakos hallgató, majd a szaknak megfelelően átadták a búzát, a kocsánytalan tölgymagot, valamint a festőecsetet és a mintázófát a gólyáknak. Az ünnepség az elsőévesek fogadalomtételével és a két székely himnusz (a régi is) eléneklésével ért véget.