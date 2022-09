Az év elején mutatott hullámzó teljesítmény és egy hosszabb kényszerpihenő után ismét pályára hajtott a megyeszékhelyi Sepsi-SIC kerékpárosa, Szabó Norbert. Sportolónk az elmúlt hét végén egy barcelonai CL2-es viadalon tekert, ahol kitett magáért, kiváló teljesítményével jó eredményt ért el. Szabó a spanyolországi megmérettetésen sprintben és keirinben (motorfelvezetéses üldözéses verseny) tette próbára magát, előbbi számot a dobogón zárta, harmadik lett, utóbbin pedig döntőt futva a hatodik helyen végzett.

„Keirinben simán hoztam az elődöntős futamomot, a fináléban pedig kockáztattam és kissé rosszul sült el a rizikós taktikám, így csak hatodik lettem. Ha visszagondolok erre a versenyre, akkor azt kell hogy mondjam: akár meg is nyerhettem volna ezt a számot. Sprintben is jól alakultak a dolgaim, de ismét eltaktikáztam magam, és így be kellett érnem a harmadik pozícióval. Nagyszerű formát mutattam Spanyolországban, végre jól versenyeztem és látszik rajtam a fejlődés. Új edzéstervvel és szakmai stábbal készültem erre a tesztversenyre, ami meghozta a gyümölcsét. Hosszú és roppant nehéz időszak van mögöttem, így mindenképp elégedett vagyok a hétvégi eredményemmel. Számomra most az a legfontosabb, hogy ott legyek a jövő februári Európa-bajnokságon, és arra tudjam időzíteni a csúcsformámat” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó, aki 145 ranglistapontot szerzett Barcelonában és legközelebb decemberben egy svájci viadalon áll rajthoz.

Eredmény: * keirin (16 induló): 1. Szergej Ponomárjov (kazah), 2. Harry Ledingham-Horn (brit), 3. Conor Rowley (ír)… 6. Szabó Norbert * sprint (16 induló): 1. Szergej Ponomárjov (kazah), 2. Marcus Hiley (brit), 3. Szabó Norbert. (t)