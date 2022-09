Újdonságok a hegyvidéki beruházási programnál

A múlt keddi Gazdakörben jeleztük, hogy a szeptember elsejei kormányülésen sürgősségi kormányrendeletet hagytak jóvá, amely módosítja a hegyvidéki mezőgazdasági beruházásokat szabályozó rendeleteket, három jogszabályt egyetlen rendelkezésbe sűrítve. Így módosult a jogi keret, amely jóváhagyta a hegyvidéki tejbegyűjtők, tejfeldolgozók, az esztenák létrehozását szabályozó beruházási programot, valamint az erdei gyümölcsök, gombák, illetve a gyógynövények begyűjtésére építendő raktárak és a begyűjtött termények elsődleges feldolgozását célzó befektetések létrejöttét szabályozta. Az új rendelkezés értelmében a három program 2022 végéig fog működni, a támogatásokat pedig jövő év végéig lehet kifizetni a mezőgazdasági minisztérium költségvetéséből. A program lebonyolításáért felelős hatóság a Hegyvidék Országos Ügynöksége.

A fentiekkel kapcsolatban Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági államtitkárnál érdeklődtünk, és néhány fontos részletet tudtunk meg a hegyvidéki programról. Az államtitkár közölte, hogy most készül a fejlesztési program alkalmazási szabályzata, és összesen 12,73 millió eurót szánnak e célra az agrárminisztérium költségvetéséből. A minisztérium és a hegyvidéki ügynökség szakemberei a pályázati eligazító füzeteket készítik, a múlt hét végén végeztek a hegyvidéki esztenák létesítése támogatásánál az ideiglenes eligazító füzet kidolgozásával, és ez fel is került a hegyvidéki ügynökség honlapjára (www.azm.gov.ro).

Az államtitkár elmondta, a pályázatok önrészesek lesznek, az összetevő függvényében a támogatás intenzitása 40 vagy 50 százalékos. Viszont a támogatás mértéke egyes programoknál (az államtitkár az erdei gyümölcsöt és gombát átvevő központok, illetve a feldolgozók létesítésének támogatását említette) 20–20 százalékkal emelkedhet, ha a pályázó 40 év alatti fiatal, vagy a gazdaság 5 évnél nem régebbi (vagyis új gazdáé), ha a beruházás a hegyvidéken valósul meg, és 20 százalék támogatásnövekedés jár abban az esetben is, ha közös beruházás valósul meg, vagyis ha a támogatásra termelői csoport vagy mezőgazdasági szövetkezetpályázik.Az alábbiakban röviden ismertetjük a pályázási feltételeket a hegyvidéki esztenák létesítésének a támogatásánál.

Magánszemély nem pályázhat a támogatásra, legalább engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás, illetve mezőgazdasági profilú cég kell hogy legyen. Pályázhatnak a minisztérium által elismert termelői csoportok, illetve a mezőgazdasági szövetkezetek is.

A pályázónak néhány feltételnek meg kell felelnie: a juhászati tevékenység a hegyvidéken történjék; csak az egyik típusú programra pályázhat, és csak egyszer; nem kapott hasonló típusú támogatást a 2014–2020 közötti vidékfejlesztési tervben vagy a kétéves (2021 és 2022) átmeneti időszakban.

A juhok és a legelő, valamint az esztena létesítésére szánt terület tulajdonlását (saját tulajdonú vagy bérelt terület) aktákkal kell bizonyítani, mint például a gazdalajstrom kivonata, a polgármesteri hivatal által kiállított összesítő a használt, illetve bérelt területekről, a juhok létezésére és számára vonatkozó, a körzeti állatorvos által kiállított igazolvány. A cég bejegyzésén kötelezően szerepelnie kell a tevékenységi, azaz CAEN-kódnak (0141 – fejőstehenek tartása, 0145 – juhok tartása, illetve kötelező az 1051-es kód is – tejtermékek előállítása).

A támogatás segítségével megoldható az istálló, a juhászok szálláshelye és a feldolgozóhelyiség építése, valamint ez utóbbi felszerelése. Ugyanakkor mezőgazdasági gépek, illetve termékszállításra alkalmas járművek is vásárolhatók a támogatás segítségével. Továbbá lehet költeni az esztena területének a megvásárlására is, de ez az összeg nem haladhatja meg a pályázat összértékének 10 százalékát. A pályázó az építést maga is elvégezheti, ebben az esetben az építőanyagok vásárolhatók meg a támogatásból.

A pályázat elszámolható értéke nem lehet több, mint 300 000 lej, a támogatás mértéke, intenzitása 50 százalékos, vagyis a pályázat értékének felét a pályázónak kell biztosítania.

A pályázónak egy egyszerű üzleti tervet is kell készítenie (vagy készíttetnie), és egy sor szükséges dokumentumot letennie a pályázat mellékleteként. Az üzleti tervben foglalt beruházásokat jövő év november végéig kell megvalósítani.