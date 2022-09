Amint azt lapunkban már jeleztük, a szerződést az átkelő építőjével már aláírták, az önkormányzat kiadta a munkavégzési parancsot is. A kivitelező ugyanakkor azzal a problémával kereste meg a városházát, hogy a munkaterület közelében a parton több kisebb konyhakert is található, melyeket fel kellene számolni.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint ezeket törvénytelenül hozták létre, helyenként kisebb építményeket is felhúztak a területekre, van olyan, amelyet hulladék anyagokból tákoltak össze, de olyan is, ami komolyabb ráfordítással készült, téglaépület nincs közöttük. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a kerteket létrehozók helyenként fákat is ültettek, több tíz évesek is vannak köztük, és sajnos ezeket is ki kell majd vágni az építkezés során. Az önkormányzat azonosította a területeket birtoklókat, szóban felszólította őket, hogy távolítsák el az építményeket, illetve számolják fel a kerteket. A határidő múlt hétfőn lejárt, nem tettek eleget a felszólításnak, így a hétvégén a helyi rendőrség emberei kézbesítették a bontásról, felszámolásról szóló polgármesteri rendeletet, tegnap pedig elindult a folyamat. A hídépítés azt követően kezdődhet, hogy megtörtént a kertek felszámolása.

Ottjártunkkor a bontás, felszámolás jelei már jól láthatóak voltak, az érintettek közül többen a területeken maradt ingóságokat hordták el.

Mint ismert, a gyalogosoknak és kerékpárosoknak szánt híd a Nicolae Iorga utcának az Olt folyó irányába történő meghosszabbítását köti majd össze a part túloldalán található Kis utcával, mely a Păiuș David útra vezet. Az átkelő megépítése része a városi mobilitási programnak, a munkálatokat európai uniós alapokból finanszírozzák. Ezek összértéke meghaladja a 7,8 millió lejt. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester ugyanakkor elmondta, hogy a Kis utca, valamint a Nicolae Iorga út érintett szakaszának korszerűsítését, rendbetételét nem fedezi az elnyert uniós támogatás, ez az önkormányzat feladata lesz. Az átkelőt a terv szerint a jövő évben adnák át a forgalomnak, a teljes mobilitási projekt megvalósításának határideje a jövő év vége.

A majdani híd helyének közelében jelenleg is létezik egy átkelő, egy nagy átmérőjű vezeték, melynek tetején deszkából alakítottak ki annak idején járófelületet. A munkálatok során ezt a veszélyessé vált átkelőt is felszámolják, szerepét a négy méter szélesre tervezett gyalogos-biciklis híd veszi majd át.