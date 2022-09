Ellenőrizték a taxisokat

Ennek keretében a sepsiszentgyörgyi taxikat és taxisokat ellenőrizték. Ugyanakkor az illegális személyszállítókat is próbálták kiszűrni. Az autók műszaki állapotát is vizsgálták, az ellenőrzött 41 járműből kettőt nem találtak rendben, azok működését felfüggesztették. Továbbá 18 szabálysértést is észleltek, ezekért 3440 lej összértékben bírságot róttak ki. (sz.)