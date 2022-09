Az újraértelmezés az idei pulzArt hívószava

Nemcsak a városnak, de az egész régiónak, vagy akár egész Erdélynek hiányzott ez a fesztivál, hisz egy olyan hiánypótló rendezvényről van szó, mely egységében tekinti a kortárs művészetet – mondta elöljáróban Vargha Fruzsina. Emlékeztetett, idén eddig öt fesztivált tartottak a városban a Szent György Napoktól a Tabakó Fesztiválig, a pulzArt pedig a hatodik, és egyben évzáró fesztiválja lesz a városnak. Bár mindegyik fesztivál az egész közösségnek szól, igyekeztek külön is megszólítani a különböző korosztályokat, társadalmi csoportokat – hangsúlyozta. Ez nyilván a pulzArt esetében is így van, általa azokat az aktív és kevésbé aktív művészetkedvelő közösségeket próbálják elérni, amelyeknek idén nem volt még „dedikált rendezvénye”. A művészettörténész szemével is tekintve erre a fesztiválra Vargha Fruzsina kijelentette: nehéz pontosan behatárolni, hogy mit nevezünk kortársnak, de az egyértelműen elmondható, hogy nyitottság szükséges hozzá a nézők-résztvevők részéről.

A szervezés idén is hármas társulás mentén valósul meg a városi önkormányzat, a Kónya Ádám Művelődési Ház, illetve a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület együttműködésében.

Koncepció

Knop Ildikó elmondta, amikor tavasszal elkezdődött az előszervezés és a programjavaslatok begyűjtése, sokat gondolkodtak azon, hogy mi is lehetne az a szervező elv, mely meghatározhatná az idei pulzArtot. Mint kifejtette, akkor és talán még most is érződik az elmúlt évek bizonytalansága a családi életben és a munkahelyeken egyaránt, és úgy gondolja, hogy az elmúlt időszak „lehetőséget adott arra, hogy átgondoljuk, újraértelmezzük önmagunkat”. Az idei fesztiválnak tehát a „reinvent” (újraértelmezés, átértelmezés) címszót választották, ehhez kerestek megfelelő alkotásokat, alkotókat a nemzetközi színtérről. Idén is erős lesz a nemzetközi részvétel, brit, belga, francia, német, horvát és magyarországi fellépők fognak megjelenni Sepsiszentgyörgyön, de iráni alkotók műveit is láthatjuk a fesztiválon, tehát rendkívül színes lesz a programkínálat. Bár rétegfesztiválról van szó, nemcsak a „vájtfülűeket” szeretnék megszólítani, hanem minél szélesebb közönségréteget, elsősorban a fiatalokat.

Programok

A programokról Knop Ildikó és Erdei Anita közösen számoltak be. A nyitókoncertet Fazer, egy müncheni dzsessz-zenekar tartja, mely „kontrasztos harmóniákkal tűzdelt finom dzsessz-zenét játszik”, a zárókoncerten pedig a Noya Rao, egy brit elektronikus soul zenét játszó csapat lép fel. A zenei programokat kiegészítik az esti időpontban tartott elektronikus élő produkciók, amelyeknek a Zamat kávézó lesz a helyszíne. Franciaországból Hugo Kant, Horvátországból Egoless érkezik, de helyi előadók is fellépnek.

A hagyományokhoz híven a város közterein is újra jelen lesz a pulzArt, falfestésre és aszfaltfestésre is sor kerül: új rajzokkal díszítik a Csipike óvoda homlokzatát, az Erzsébet park bejáratához pedig aszfaltrajzot terveznek. Nagyszabású fényinstallációval is készülnek, sötétedés után pedig interaktív játszótérré válik a központ, ahol különböző látványelemekkel lehet majd kísérletezni.

Az irodalmi alkotók közül magyarországi és hazai szerzők lesznek a meghívottak: Szvoren Edina író a közönségtalálkozó mellett iskolai osztályokat is meglátogat, itt lesz Jászberényi Sándor író, haditudósító, és Vasile Ernu íróval is találkozhatnak az irodalomkedvelők.

Gyerekeknek és felnőtteknek szóló bábelőadások és felnőtt-előadások egyaránt várják a közönséget. A brit Strangeface Theatre Company mikroelőadásain csupán tíz személy vehet részt, de ezeket több alkalommal is játssza a társulat, az After All Springville című darab pedig Miet Warlop belga művész önmagát újraértelmező előadása, amely egy nevetségesen abszurd, és mégis valóságos társadalom mindennapjait dolgozza fel.

Az idei pulzArt-on négy műhelyfoglalkozásba kapcsolódhatnak be az érdeklődők. A színházi szakmai közeget célzó Worbla Mask Making Workshop keretében maszkok készülnek, a többi műhely közösségi szempontból közelíti meg a reinvent témát és kísérletezésre, újrahasznosításra hívja a közönséget. A reInvent Symbols textilműhelyen Jánosi Ágnes Anikó ruhatervező vezetésével különböző len alapú textilekre nyomtatnak szimbólumokat linómetszetek segítségével. A Lego Challenge – kreatív Lego-műhelyre a Young Engineers Afterschool vezetésével kicsiket és nagyokat is várnak, hogy lego elemekből készítsenek különböző tárgyakat. A Reborn plastic műhelyen újrahasznosított műanyagból készülnek művészeti alkotások. Mindegyik tevékenység regisztrációköteles, mert a helyek száma korlátozott.

A fesztivál előadásaira hétfőn indult a jegyértékesítés a Városi Jegyirodában és online az eventim.ro oldalon. A szervezők október 2-ig várják az önkéntesek jelentkezését a pulzart.ro oldalon.