Nyomtatás és feliratozás a csomagolóiparban /X/

Aki e világra születik, mind nyomot hagy rajta valamilyen formában. Legyen még oly kicsi vagy nagy is, hatással van a környezetére. Minden tettünk üzen. Igazán csodálatos, hogy már az ősemberek is maradandót alkottak. Napjainkban rengeteg kreatív tevékenység végzésére van mód. Kreatívak lehetünk a professzionális életben is, amikor valamilyen újító szándéktól vezérelve egy addig más területen alkalmazott eljárást máshol kezdünk alkalmazni.