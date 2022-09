„Lám-lám, harmincéves a LAM!”

Mint írtuk, elsőként Klárik Attila, a LAM Alapítvány igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, méltatva a szervezet eddigi három évtizedét, kijelentve, hogy jelenleg talán a „sok” és a „gyors” kifejezések tükrözik leginkább a rájuk zúduló, szinte feldolgozhatatlanul nagy élmény-, impulzus- és információáradatot, de amíg segítségre szoruló ember van a régióban, nem hagyhatják abba a megkezdett munkát. Az igazgató után Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, az alapítvány alapítója és jelenlegi elnöke az indulás éveiről beszélt, majd a támogatókról és a munkatársakról is mesélt, hangsúlyozva, hogy mindenekelőtt Istené a dicsőség azért, hogy harminc éven át „megtartotta és kézben tartotta” ezt a civil kezdeményezést. Mint mondta, a megbízhatóság, empátia, együttérzés volt és lehet a jövőben is a LAM Alapítvány megmaradásának kulcsa.

Mindenre szükség volt

A következő felszólaló Bagoly Miklós Levente, a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetségének elnöke, a LAM Alapítvány kuratóriumának alelnöke volt, aki szerint Illyefalva református lelkésze nagyszerű gazdasági érzékkel mérte fel a rendszerváltás korában, hogy tenni kell valamit a gazdákért, és ezt csak szervezett formában lehet. A LAM Alapítvány fontos támasza volt a társadalomnak ebben a régióban: tudástranszfert végzett, gépekhez segítette hozzá a gazdákat, elindított egy hitelezési folyamatot előbb a mezőgazdaságban, majd az ipar más ágazataiban is. A hazai bankrendszer változásai nyomán később részvénytársaságokat is létrehoztak, melyek máig sikeresen működnek. Mint mondta, az általa képviselt vállalkozói szövetség szoros összefüggésben működik a LAM-mal, és remélik, hogy ez a munka a jövőben is töretlen lesz.

„Lám-lám, 30 éves a LAM!” – indította köszöntőjét Könczei Csaba parlamenti képviselő, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság volt igazgatója, majd elmondta: a kezdeti jó szándékból egyre komolyabb tervek születtek, míg mára a megye agráriumának meghatározó intézményévé vált a LAM, és Kató Béla érdemeit nem lehet megkerülni ebben a fejlődésben, ő meghatározza az alapítvány szellemiségét. Kijelentette, hogy rengeteg szép emléke van a LAM-mal kapcsolatosan, mely „civil entitás, de tökéletesen kiegészíti az állami intézmények tevékenységét, nem dupláz, jól méri fel azokat a területeket, ahol szükség van rá”. Hangsúlyozta: mindenre szükség volt, amit az alapítvány szervezett, nem tud olyan képzést, eseményt felsorolni, ami fölösleges lett volna. „Megnyugtató a tudat, hogy ha változnak is az állami struktúrák a politikai döntések miatt, a LAM tevékenysége stabilan hozzáértő kezekben van” – zárta szavait.

Székelyföld brendje a LAM

Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke bevallása szerint gyermekkora óta követi a LAM Alapítvány tevékenységét, és mindig csodálta azt, mert ez a munka valóban a közösség hasznáról szólt, ők nemcsak beszéltek az önrendelkezésről, hanem tettek is érte: tudást, tőkét adtak a szülőföldön való megmaradáshoz. „Köszönjük, hogy ezt a csodát nem tartották itt, Illyefalván, hanem kiterjesztették egész Székelyföldre, ezáltal nagyon sok családnak segítve” – fogalmazott. Végezetül megköszönte, hogy az általa képviselt egyesületnek mindig partnere volt a LAM Alapítvány, és a 30 év tiszteletére egy 30 decis kiszerelésű ajándékbort nyújtott át az igazgatónak.

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Édler András is felszólalt az ünnepségen. Mint mondta, a felnőttkort jelenti ez a harminc év, és az alapítvánnyal együtt felnőttkorba lépett nagyon sok olyan kisvállalkozó, akik a LAM anyagi és szakmai segítsége nélkül a statisztikát erősítenék, miszerint ma minden öt vállalkozásból négy megszűnik egy év alatt. A vállalkozók nevében megköszönte a munkát, és azokat a személyes áldozatokat, amelyeket a püspök hozott azért, hogy nehéz helyzetben is működhessen a finanszírozás. A LAM Alapítvány Székelyföld egyik brendje – jelentette ki.

Külföldi képzések

Dr. Nyárádi Imre István, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa és a LAM Alapítvány kuratóriumának tagja a külföldi gazdaképzés fontosságát hangsúlyozta, majd elmondta, amikor az általa képviselt egyetem úgy döntött, hogy Sepsiszentgyörgyre is kiterjeszti hálózatát, első támaszuk a LAM volt. Szerinte az alapítvány mozgatórugója – akárcsak a Sapientia Egyetemnek is –, Kató Béla püspök, akinek érdemeit „valószínűleg csak sokkal később fogjuk azon a szinten értékelni, mint ahogy megérdemelné”. Az ország 40 százalékát lefedő pénzügyi rendszer működik ma a LAM mögött – mondta az adjunktus, elismeréssel szólva mindazokról, akik ezt fenntartják. Végezetül több olyan támogatásról is mesélt, melyet a LAM-nak köszönhetnek az egyetem diákjai, programjai.

A LAM szoros kapcsolatot ápol nagyon sok magyarországi felnőtt-képző szervezettel, intézménnyel, így határon túlról is érkeztek szakmai partnereik, barátaik, akik közül a KárpátHáló KESZ (Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért) egyesület elnöke, dr. Madarász Sándor köszöntötte az ünneplőket, a KárpátHáló KESZ Kiváló Partneri Szervezete díjának átadásával is kifejezve háláját a LAM Alapítványnak, mely rendkívül sokat tett a közös munkáért, programjaik megvalósulásáért.

Régi álmok

A köszöntések sorát Szilágyi-Nagy Imola, az alapítvány egykori gazdasszonyképző programjának alapítója zárta, aki elmondta, hogy Kató Béla már az indulás után rájött arra, hogy nem elég a gazdákat segíteni, hanem támaszaikat, a gazdasszonyokat is képezni kell, ebben a képzésben pedig fontos szerepet vállaltak svájci partnereik. „Ha egy férfit képezünk, egy embert képeztünk. De ha egy nőt tanítunk meg valamire, akkor egy családot képeztünk ki” – idézte a gondolatot, mely elindította egykor a gazdasszonyképzőt.

Szilágyi-Nagy Imola szerint ez a képzés már a kilencvenes években olyan ismereteket ültetett el a gazdasszonyokban – energiatakarékosság, környezetbarát konyha, zöld öntudatosság –, melyek ma is korszerűnek, divatosnak számítanak. Lehet, hogy nem váltak mind valóra a régi álmok, de nélkülük nem lennének a maiak, „mert ahhoz, hogy itt legyünk és tovább álmodjunk, szükség volt minden kis lépésre” – mondta az egykori munkatárs.

Oklevélátadás, művészeti események

A beszédek után a hála pillanatai következtek: az alapítvány vezetősége oklevelek és ajándékok átadása által fejezte ki köszönetét a jelenlevő alapító tagoknak, kurátoroknak, illetve a „LAM család” minden egykori és jelenlegi kollégájának, munkatársának.

Az első szünetben a hallban berendezett kiállítást is megtekinthették az érdeklődők. Mint megtudhattuk, a múlt hétvégén zárult a LAM Alapítvány harmadik nemzetközi képzőművészeti alkotótábora, a LAMart3, és ennek alkotásaiból adott ízelítőt a tárlat.

Az ünnepi eseménysorozatot a Lilium Quartett zenés intermezzói tették még emlékezetesebbé, melyek a klasszikus zenetörténet legismertebb és legkedveltebb műveiből idéztek.

Vállalkozástörténetek

A rendezvény második része néhány fontos adat ismertetésével kezdődött, melyekről Kotró Adél, a LAM in-Vest Rt. elnöke számolt be. A LAM Alapítvány a Svájci Államszövetség Fejlesztési és Együttműködési Irodájának (DEZA) és a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetének (HEKS-EPER) támogatásával jött létre. Az intézményrendszer jelenleg az alapítvány mellett magában foglalja azt a két hitelintézetet is, melyek a hitelezési programot tíz területi kirendeltségen keresztül szinte egész Erdély területén működtetik. Az elmúlt 30 évben az alapítvány hitelezési programjában közel 9 ezer hitelt folyósítottak 75 millió euró értékben, és Kovászna megyén kívül Hargita, Brassó, Maros, Kolozs, Beszterce, Szilágy és Bihar megyébe is kiterjesztették tevékenységüket, több ezer munkahely létrehozásához, több ezer család megélhetéséhez járulva hozzá.

Nagyon sok olyan ügyfelük van, akik rengeteg munka, áldozat árán, de a LAM által nyújtott támogatással érték el mindazt, amire ma büszkék lehetnek – mondta Kotró Adél, majd sorban több partnerüket is felkérte, hogy vetített képes előadásban meséljék el a résztvevőknek vállalkozásuk rövid történetét. Ezek az előadások töltötték ki az ünnepi rendezvénysorozat második részét, melynek végén ebédre is meghívták a vendégeket.