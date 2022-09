A Guttenberg Pál Népfőiskola és az Orpheusz Kiadó tehetséggondozó programjában részt vevő alkotók munkáit: verseket, novellákat, regényrészleteket felölelő Csikófogat 2022 című antológiát mutatták be Kézdivásárhelyen a Liget kávézóban péntek délután.

A családias hangulatú rendezvényen Pánczél András, a Guttenberg Pál Népfőiskola elnöke, a program pedagógiai vezetője, Sántha Attila József Attila-díjas költő, a baróti Lázár Kinga költő, az Irodalmi Jelen kritika rovatának a szerkesztője és a nagyváradi Diósi Mária, az Orpheusz Kiadó Oláh János-ösztöndíjas szerkesztője, a program egyik mentora is jelen volt. Az antológia kilenc szerzője közül négyen vettek részt az irodalmi esten: a torjai Pál Andrea Bernadett, a kézdivásárhelyi Csiha Kálmán Református Kollégium végzős tanulója – az est fő szervezője –, a csíkszeredai Jancsó Nóra, a kolozsvári Hermán Dániel és a délvidéki Adáról Volford Éva.

Pánczél András, a rendezvény házigazdája nyitányként bemutatta az est vendégeit, elsősorban a „csikókat”, és elmondta: a nyáron megjelent antológia a határon túli középiskolásoknak szóló hároméves irodalmár tehetséggondozó programba tartozik, és a csoportnak csak az egyik része jött el Kézdivásárhelyre. Másfél év után, félidőben készült el a most bemutatott antológia, a következő, a hároméves már vastagabb lesz – ígérte Pánczél András, majd bemutatta a rangidős Diósi Máriát, a négy „csikót”, Volford Évát, Jancsó Nórát, Hermán Dánielt és Pál Andrea Bernadettet, valamint a beregszászi Deák Alexandrát, a budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium táncos és színész szakos hallgatóját, aki az első Csikófogat nemzedékhez tartozik. Miután a fiatal prózaírók egyenként is bemutatkoztak, az antológia jelen lévő szerzői a kötetben megjelent írásaikból olvastak fel.

Mit kell tudni az egyetlen háromszéki „csikóról”, a Torján lakó Pál Andrea Bernadettről? Nemrég töltötte be 18. életévét. Tavaly, év elején a Guttenberg Pál Népfőiskola és az Orpheusz Kiadó által meghirdetett Csikófogat tehetséggondozó mentorprogram pályázati felhívása elkerülte a figyelmét, így rendhagyó módon, fél év késéssel csatlakozott a csoporthoz két – azóta elvetett – regénye által. Egy éve vesz részt a programban. A Csikófogat 2022 antológiát először az idei Dióhéj Irodalmi Találkozón mutatták be, s többüknek ez volt az első publikációja. Pál Andrea Bernadett neve alatt két novella és egy regényrészlet jelent meg, mely csupán karcolata a végleges változatnak. Párizsból a Virungáig című írása eredetileg életrajzi novellának indult, majd az újabb átdolgozások során fiktív utazónaplóvá nőtte ki magát. Andrea Bernadett közelebbi terveiben első helyen a sikeres érettségi és egyetemi felvételi szerepel, de mindenképp szeretné befejezni, majd önálló kötetben is megjelentetni megkezdett regényét.

A sikeres kézdivásárhelyi rendezvény dedikálással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.