Ismét lesz Őszi Vásár Sepsiszentgyörgyön

A rendezvényt szervező Kónya Ádám Művelődési Ház számos kulturális és családi programmal készül az eseményre, ahol helyi őstermelők és kézművesek portékáit felsorakoztató seregszemlét is tartanak, s az előző évek hagyományát követve koncertekkel is várják a látogatókat. Az idei rendezvénysorozat szeptember 30-án, péntek délután a debreceni Bordó Sárkány zenekar különleges hangulatot árasztó vásári zenéjével indul. A középkori világi zenét napjaink hangszerelésére átültető zenekar pénteken 19 órai kezdettel koncertezik a főtéri színpadon is. Sokféle tevékenységgel csalogatják a főtérre a gyermekeket is, akiket bábelőadásokkal, gyermekkoncertekkel szórakoztatnak, de kipróbálhatják a tökfaragást is. A pantomim-előadást, folklórműsort és színes családi programokat is kínáló rendezvénysorozatot október 2-án, vasárnap a magyarországi Parno Graszt együttes 19 órakor kezdődő koncertje zárja a főszínpadon. (dvk)