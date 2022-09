Korszerűsítenek Zabolán

Miután a nyár derekán sikerült aláírni a szerződést a kivitelezővel, nekiláttak öt utca felújításának. Jelenleg az Állomás utcában, a Fillér bártól a vasúti átjáróig tartó 1278 méteres szakaszon (felvételünk), a Csipkés tábor felé vezető Hegymege utca felső szakaszán, a Keresztesek, Templom és Temető utcában dolgoznak az útépítők.

Amint Fejér Levente polgármester tájékoztatott, az önkormányzat évek óta próbálkozott pályázatok révén finanszírozást nyerni a község infrastruktúrájának fejlesztésére/modernizálására, de a bürokrácia számos akadályába ütköztek. Végül, amikor megtudták – ez év július 8-án –, hogy az Anghel Saligny-programhoz leadott hét pályázatukból hat pozitív elbírálásban részesült, ki is írták Zabola hivatalos közösségi oldalára, hogy „ez a nap emlékezetes marad” a község számára.

A nyerő pályázatokból négy teljes finanszírozásban részesült, kettő viszont csak részleges támogatást kapott, „ami egy kicsit fájó” – mondja a polgármester, mert a szörcsei és székelytamásfalvi csatornahálózat előtanulmánya – amely a beruházásra 17 980 000 lej költséget látott elő – egyben készült el, most azonban szét kell választani, és meg kell nézni, hogy a pályázaton elnyert 7 178 492 lejből mit tudnak megvalósítani. „Ilyen körülmények között első szakaszban csak az egyik falu csatornahálózatát tudjuk lefektetni, ez pedig Székelytamásfalva lesz, mivel ez van közelebb Zabolához. Az is meglehet, hogy utcákat kell kihagyni, mert a teljes falu csatornahálózatának kiépítése nem fér bele a keretbe” – véli a polgármester, aki azt is elmondta, hogy Szörcse esetében más kormányzati pénzforrást keresnek, hogy ott is elkészülhessen a csatornahálózat, amely csatlakozik majd a székelytamásfalvihoz.

Az Anghel Saligny-program keretében mindkét falu ivóvízhálózatának a kiépítése teljes támogatást nyert. A vizet egyelőre fúrt kutakból fogják biztosítani, majd amikor a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) segítségével Kovásznáról Zabolára is átviszik a Nagy-Bászka vizét, akkor a két falut a községközpont vízhálózatára csatolják.

Az elöljáró arról is beszámolt, hogy egy másik uniós pályázat keretében 84 ezer eurót nyertek, amiből kamerarendszert telepítenek a községközpontba és a hozzá tartozó falvakba. Ugyanakkor két töltőállomást is felállítanak elektromos autók számára, valamint egy kerékpárút is készül a községen áthaladó 121-es megyei út mentén a Csipkés végéig.