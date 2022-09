Tanműhely és pihenősarok az óvoda udvarán

Az Állomás negyedi Ady Endre Általános Iskola óvodai egységében, a Napsugár Napközi Otthonban kísérleti jelleggel már 2020-ban megkezdték annak a szabadtéri környezetnek a kialakítását, amely a játszótér adta lehetőségeken kívül más jellegű tevékenységekre, de pihenésre, elcsendesülésre is alkalmas. Ezt továbbfejlesztve jött létre idén az országos programhoz igazodó relaxációs, fejlesztési és tanulási övezet, amelynek célja, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a természetben. A szabadtéri bútorok és játékok alkalmasak arra, hogy fejlesztő foglalkozásokat tartsanak, ezért gyakrabban választhatják a pedagógusok az oktatást a szabadban, de ebben a környezetben a természet megfigyelésére, a közvetlen tapasztalat szerzésére is nagyobb a lehetőség, mint az óvoda falain belül. A fizikai és intellektuális tevékenység mellett a relaxáció is fontos, hisz lehetővé teszi, hogy a gyermek megnyugodjon és a következő tevékenység alatt jobban teljesítsen – hangsúlyozta Csomos Tünde, a Napsugár Napközi Otthon vezetője.

Ezek nem csodasarkok, hanem egy lehetőség arra, hogy akár esőben, sárban is a szabadban legyenek a gyermekek, kövekkel, falevelekkel játsszanak, az óvodaudvar nyújtson több lehetőséget a játékra, a fejlesztésre, mint a hinta és a lipinka – fogalmaztak az avató meghívottjai és pedagógusai. Ugyanezt hangsúlyozta Szőcs Imola, a magyar nyelvű óvodai oktatásért felelős tanfelügyelő és kollégája, Florica Nica.

A szabadtéri bútorok elkészítésében jelentős szerepet vállaltak a szülők és a támogatók, a festésbe a gyermekek is bekapcsolódtak, de mindez nem jöhetett volna létre az óvodát segítő Pro Pignoris Egyesület és a helyi önkormányzat támogatása nélkül – mondta lapunknak Rodica Nina Secelean, az óvodai relaxációs, fejlesztési és tanulási övezetek létrehozását célzó program megyei koordinátora.

Grüman Rozália, az Ady Endre Általános Iskola igazgatója azt hangsúlyozta, az új létesítménnyel is ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy a gyermekek, kicsik és nagyok érezzék jól magukat az óvodában és iskolában, amit pénzügyi központjuk minden egységére vonatkozóan fontosnak tartanak.