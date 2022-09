„Azért fontos számomra, hogy Tamási Áron nevét viseli a színházunk, mert Tamásinak az az elszánt törekvése, amellyel új színházi formát szeretett volna találni a népi kultúrából táplálkozó lelkiséghez, a szentgyörgyi színházra is jellemző volt az elmúlt negyedszázadban. Amikor 1997-ben, Tamási Áron születésének századik évfordulójára összeállítottuk a Színház és rítus című tanulmánykötetet, mi is kortárs színházi formák keresését szorgalmaztuk azok számára, akik Tamási szövegeit próbálták színpadra állítani” – nyilatkozta lapunknak Bocsárdi, aki több Tamási-darabot is rendezett Sepsiszentgyörgyön, ezek közt az Énekes madár nyomán készült A csoda című előadást az egyik legfontosabb Tamási-feldolgozásnak tartja a magyar színházi szakma.

Tamási Áron több máig érvényesnek tartott gondolatát is felolvasta Bocsárdi a kiállításmegnyitón: „Érzésem szerint a jövő drámája nem a tények művészi megszerkesztése folytán születik meg, hanem olyan költői mű lesz, amelynek szárnyaló szertartása alatt bűvölet szállja meg a néző lelkét, és édes megrettenéssel fogja érezni, a szentek vagy a madarak sorába került. Utána természetesen pislogni fog, s majd vacsorázni, mint az emberek általában.”

Egy másik felolvasott idézet a színpadi nevettetésről szólt:

„Nem szolgálja a nemzeti társadalom erőfeszítését az olyan törekvés, hogy inkább nevettessünk, mint hogy szembenézzünk a kérdésekkel. A bódítás helyett igen ajánlatos volna az önvizsgálat és megtisztulás. (…) Ha könnyebbik végével foghatnám meg a dolgot, ha csupán szórakoztatni akarnék: bizonyára megcsíphetném a »sikert«. Nevetésre és könnyekre menni a »góbéságok« sajnálatosan népszerű világában: ez igen hálás volna, és adná a babért, mely olcsó lett manapság. Én azonban nem tettem, mert becsülnöm kell önmagamat és az irodalmat.”

Bocsárdi szerint, az amit a Vitéz lélek 1997-es előadása óta Tamási műveinek bemutatásával megcélzott a színház – hogy a székely mítoszban az egyetemesen emberi dimenziókat keressék –, a sepsiszentgyörgyi társulat hittételének is tekinthető. „Azzal teszünk legtöbbet a közösségünkért, ha olyan korszerű formát találunk, amely tükrözi alapvető értékeinket” – vallotta lapunknak a rendező, majd egy Pilinszky-idézetet is felolvasott: „Mert nem lankadhatunk egy pillanatra sem, időről időre meg kell találnunk Isten arcának a mi napjainkra érvényes, a mi kételyeinken, a mi gondjainkon átragyogó világosságát. A korszerűt kell keresnünk, hogy megleljük az időtlent.” Hozzátette: öröm volt számára, hogy a most bemutatott Hullámzó vőlegény című, Albu István által rendezett formakereső elő­adásba beemeltek néhány idézetet az alkotók a nevezett kötetből.