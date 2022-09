Lapunk megkeresésére Elekes Róbert elmondta, összességében jól állnak a munkálatokkal, eddig megközelítőleg tíz százalékánál tartanak a megvalósításnak. A terepmunka – a nyomvonal kijelölése, geológiai fúrások – jelentős részét elvégezték, ezek időigényesebb feladatok, illetve lezárult a régészeti tehermentesítés is, ami szintén hosszabb volt, mint amire számítottak. Ennek ellenére ütemterv szerint halad a munka, és remélik, hogy a felsorolt bonyolultabb feladatok lezárása nyomán felgyorsulhat az építkezés. A szóvivő hozzátette: a kivitelezőnek nincs könnyű dolga, agyagos, nehéz talajjal kell megbirkózniuk egy elég jelentős szakaszon. Látványosabb haladást ugyanakkor majd akkor lehet látni, ha megépülnek a nagyobb struktúrák, így a hidak is. Ezek a folyamatok egyébként már elkezdődtek, egyes hídelemek már a nyár folyamán megérkeztek, van, ami már a helyére is került.

Ottjártunkkor a terelőút szépmezői szakaszánál még zajlottak geológiai fúrások, ugyanakkor az útalaphoz használt nagy mennyiségű anyag volt felhalmozva. A haladás jelei a Szotyor és Kökös felőli határban elhaladó részen is láthatók, akárcsak az Aréna közelében található, az Olt felett átívelő hídnál.

Mint ismert, a Sepsiszentgyörgyöt Szotyor és Kilyén felől elkerülő út tervezésére és megépítésére az Országos Közútkezelő Társaság tavaly szeptemberben írta alá a szerződést egy bolgár és romániai cégekből álló társulással. A szerződés értelmében a terelőutat 2023 végéig kell megépíteni. A 11,56 kilométer hosszúságú, több hidat is magában foglaló út összköltsége valamivel kevesebb mint 352 millió lej. A terelőút Szotyor előtt ágazik le a 12-es országútból, elkerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, majd a város csíkszeredai kijáratánál, a Sepsi Aréna mögött csatlakozik újra a 12-es országúthoz. A műszaki leírás szerint a terelőút kétsávos lesz, négy körforgalmat is kialakítanak rajta, kettőt a 12-es országúttal való kereszteződéseknél, egy harmadikat a Kilyén és Uzon közötti 103B jelzésű megyei úttal való találkozásnál. A negyedik körforgalom a Kovászna felé vezető 13E jelzésű országút kereszteződésénél helyezkedik majd el. Emellett három vasúti felüljáró kialakítása is szerepel a tervekben.