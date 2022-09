Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Pyro című tűzzsonglőr-előadása ma 21 órától látható a főtéren. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Zene

DÍJAZOTTAK GÁLÁJA. Szeptember 22–23-án az Árkosi Kulturális Központ és a bukaresti MuseART Egyesület szervezésében a Youth Of Music București 2022 nemzetközi klasszikus zenei verseny díjazottjainak gáláját rendezik meg Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Bástya-ház, Olt utca 6. szám), ahol több hangversenyre is sor kerül. Ma 16 órától zongorakoncert: Michele Cocco, külön meghívott Sassari (Olaszország), klarinétkoncert: Ioana Tomescu (Bukarest), zongorakoncert: Patricia Roșca (Lugos), gitárkoncert: Chris Godhard (Manchester, Anglia). A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 10 lej.

Hitvilág

ŐSZI HÁLAADÁS ÜNNEPE. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban ma és szombaton 18 órától kezdődik a nagyheti áhítat. Vasárnap az Őszi hálaadás ünnepén úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz 11 és 18 órától, a leányegyházközségekben, Sepsikilyénben 14 órától és Kovásznán 16 órától. * A kovásznai központi református templomban vasárnap 16 órától úrvacsoraosztással egybekötött őszi hálaadási istentiszteletet tartanak.

SZENT GELLÉRT-BÚCSÚ. Szombaton, Szent Gellért vértanú és püspök emléknapján a sepsiszentgyörgyi Csíki utcai templom búcsúünnepe 18 órától kezdődik.

Táncház

Évadnyitó táncházra kerül sor ma Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előcsarnokában, amely tánc­oktatással kezdődik 20 órától. Both Eszter és Portik Norbert házigazdák kalotaszegi táncokat oktatnak. Muzsikál a Heveder Banda és a Folker együttes. A belépés ingyenes.

Meseláng

A Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál szervezésében szeptember 25-én, vasárnap 19.30–22 óráig a sepsiszentgyörgyi Park Hotel kertjében közösségi együttmesélés lesz igazi tábortűz mellett. A mesélnivaló mellé lehet vinni családot, baráti társaságot. A részvétel ingyenes.

Üveggyűjtés Sepsiszentgyörgyön

Szeptember 23–24-én a megyeszéken újabb üveg­gyűjtési akcióba kezd a Tega: a városlakók a már megszokott helyszíneken cserélhetnek 5 kg üveget egy 0,5 literes sörre vagy egy 1 literes ásványvízre. Ma 12 órakor kezdődik az akció, szombaton 10 órától várják az érdeklődőket a következő helyszíneken: Szabó Kati Sportcsarnok melletti parkoló (Stadion utca), a Penny Market szomszédságában, a régi kenyérgyárnál (Kós Károly út), a buszpályaudvarral szemben (Állomás utca), a Kálvin téri parkolóban és a Hulladékudvarban (Energia utca 2. szám).

Forgalomkorlátozás Sepsiszentgyörgyön

A Sportnapok szervezői felhívják a gépjárművezetők figyelmét, hogy szeptember 23–25. között a rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozásokra kerül sor Sepsiszentgyörgyön. Ma 9 órától szeptember 25-én 20 óráig lezárják az autóforgalom elől az 1918 december 1. út Csíki utca és Kőrösi Csoma Sándor utca közti részét * ma 19–21 óráig a kerékpározók a következő útvonalon haladnak végig: Szabadság tér, 1918. December 1. út, Kossuth Lajos utca, Daczó utca, Csíki utca, Grigore Bălan út, 1918. December 1. út, Román Hadsereg utca, 1918. december 1. út, Grigore Bălan út, Nicolae Iorga utca, Halász utca, Kriza János utca, Szabadság utca, Kórház utca, Vasile Goldiș utca, Stadion utca, Fenyves utca, Sas utca, Váradi József utca, Gábor Áron utca, Kórház utca, Szabadság utca, Gróf Mikó Imre utca, 1918. december 1. út, Szabadság tér; szeptember 25-én, vasárnap 9–20 óráig lezárják a Szabadság utcát a Szent József római katolikus templomtól, valamint a Gróf Mikó Imre utcát a Gödri Ferenc utca kereszteződésig. A forgalomkorlátozások mellett a volt Bodok Szálloda előtt nem lesz lehetőség autók parkolására.

A rendezvény programja elérhető a sportnapok.ro honlapon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárt lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

IVÓVÍZ. A fő vízóra cseréje miatt ma 8–12 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Illyefalva községben: Sepsiszentkirályban, Illyefalván és Aldobolyban.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc utcában a MedLife és a Kriza János utca közötti szakaszon szeptember 26-án, hétfőn és 27-én, kedden 9–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Zabolán, hétfőn Zabolán és Székelypetőfalván gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

AUTÓBUSZJÁRATOK. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy a Sportnapok miatt az autóbuszok útvonalai vasárnap a következőképpen módosulnak: a Szemerja negyed felől a vasútállomás irányába a Lábas Ház melletti megállóhelyet elkerülik az autóbuszok, az összes járat a Kriza János utcán közlekedik, ideiglenes megállóhellyel a törvényszék előtt. Innen indulnak a sugásfürdői járatok is. A vasútállomás felől a Szemerja negyed irányában az Erzsébet park és a BRD előtti megállóhelyek nem üzemelnek, az összes járat a Kriza János utcán keresztül közlekedik. Fel- és leszálláshoz a törvényszék előtti megállóhelyet lehet majd használni. * Mától vasárnapig a 2-es számú járat útvonala a Szemerja negyed és a vasútállomás között a következőképpen módosul: Szemerja – 1918. december 1. út (jelzőlámpák) – Grigore Bălan út – Templom utca – Csíki negyed – vasútállomás. Szombat és vasárnap a Sugásfürdőre tartó autóbuszok útvonala a Lábas Ház – 1918. december 1. út (jelzőlámpák) – Grigore Bălan út – Templom utca – Sugásfürdő útvonalra módosul.

MOZI A sesiszentgyörgyi Művész mozi hétvégi programja az arta.cityplex.ro/hu honlapon található meg.