Megnyílt a Tamási Áron-kiállítás

A most bemutatott kiállítás egy része a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyarság Háza együttműködése révén még júliusban elkészült (kurátora A. Szabó Magda), de ezt az anyagot a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Tamási Áron Színház kibővítette a Sepsiszentgyörgyön színre vitt, Tompa Miklós, Bocsárdi László, illetve Török Viola által rendezett Tamási-előadások dokumentációs anyagával.

A megnyitón elsőként Szebeni Zsuzsanna szólalt fel, aki a tárlat rövid bemutatása után Tamási Áron legelső, mára már feledésbe merült drámai alkotásáról, a Görgetegről mesélt, amely a korabeli elemzők szerint „kék madár stílusban” fogant. Mint megtudhattuk, a „kék madár stílus” Mau­rice Maeterlinck azonos című darabjára utal, és azt a mozgalmat jelenti, amely sajátosan erdélyi kulturális gyökerekből táplálkozva az egyetemes művészet legkorszerűbb irányzatait célozta meg. E mozgalom képviselői azt vallották, hogy a színház „az álom temploma” (Maeterlinck), semmit sem ér a színpad, ha nem csodaszerű. Tamási Áron így vallott erről: „Évekkel ezelőtt itt járt az orosz „Kék madár”, s azóta különösen fel-felbukkan a kérdés, hogy miképpen kéne nekünk is ilyen „Kék madarat” költeni. Nem is csodálom ezt, mert a székely népi kultúra igen sok sajátosságával emlékeztet az oroszéra, de ami ennél is fontosabb: maga a székely népi költészet, zene és tánc csábítóan alkalmas fészek arra, hogy valaki kiköltse abban a magyarul éneklő madarat. (…) Nekem is kedves gondolatom ez a költői madarászás, bár a ma élő két-három népi táltos közül talán éppen én vagyok a legkevésbé alkalmas arra, hogy megcsináljam azt...”

Bocsárdi László az íróval kapcsolatos személyes érzéseiről beszélt a kiállítás megnyitóján. Mint mondta, Tamásinak az a törekvése, amellyel új színházi formákat keresett, az általa vezetett sepsiszentgyörgyi színház társulatára is jellemző mindmáig. „A nyilvánvaló színpadi siker soha nem tartozott a céljaim közé, de örültem volna annak, hiszen az író szeretne mondanivalójával minél több ember szívéhez és értelméhez eljutni. Azonban úgy szerettem volna és szeretnék eljutni, hogy sem mondanivalóban sem formában ne alkudjam meg magammal. Ez nemcsak művészi becsvágy kérdése nálam, hanem lelki alkat dolga is – vallotta a rendező Tamási Áront idézve.

A tárlat, mely részben a színház előtt, részben a színház előcsarnokában van berendezve, három hétig látogatható.