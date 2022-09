A tizenötödik sepsiszentgyörgyi Sportnapok pénteki egyik mozzanata az Olimpia Színek stafétája volt, amelyen a megyeszékhely főtere és annak környéke adott otthont. A verseny nagy érdeklődésnek örvendett, így sokan kilátogattak az eseményre. Az előkészítős csapatok megmérettetését a lányoknál a Mikó 3A (Zsigmond Fruzsina, Kovács Kata, Koncz Gyopárka, Holló Vivienn, Albert Abigél és Molnár Sára), míg a fiúknál a Skorpiók (Tulit Gergő, Szabó Huba, Szabó Bence, Méder Csaba, Lepedűs Vihar) nyerte meg. A gimnazisták viadalában a Futócipő (Aczél Zsófia, Nagy Dorottya, Farkas Tímea, Ugron-Brăileanu Panna, Benkő Boróka) és a Viitor (Filep Álmos, Nagypál Dávid, Fábián Gergő, Tordai Tamás, Muntean Levente) nevet viselő együttesek győzedelmeskedtek. A licisek küzdelmét a Sprinterek (Simion Bíborka, Fehérvári Boglárka, Sánta Eszter, Eva Maya Georgescu) és a Friciék (Gheorghe-Alexandru Pop, Kolozsi Árpád Kristóf, Ugron-Brăileanu Gergő, Jankó Krisztián, Józsa Koppány) gárdája nyerte meg. Szintén aznap rendezték meg a hagyományos Pedagógus Labdarúgó-kupát, amelyen háromszéki iskolák vegyes csapatai mérték össze focitudásukat. Idén az erdővidéki tanítók, tanárok emelhették magasra a győztesnek járó serleget, miután a torna döntőjében szétrúgásban bizonyultak jobbnak a szentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum és a Néri Szent Fülöp Általános Iskola közös csapatánál. A kisdöntő szintén büntetőkkel dőlt el, itt a kézdiszékiek utasították maguk mögé a megyeszékhelyi Speciális Iskolát. A 64 találatot hozó küzdelemsorozat gólkirálya Szabó Zsolt (Erdővidék), legjobb női játékosa Kolumbán Anett (Plugor-Néri) lett, míg a teremturné meglepetéscsapatának különdíját a Speciális Iskola kapta meg.

Fotó: Albert Levente

Szombaton délelőtt került sor az újságíró–politikus minifocitornára, amin a helyi sajtó képviselői mellett Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsának és Kovászna Megye Tanácsának csapati küzdöttek meg a legjobbnak járó kupáért. A tollfogatók győzelemmel indították a viadalt, hiszen 3–2-re verték a megyei tanácsosokat, majd egy fordulatos találkozón 5–4 arányban bizonyultak jobbnak a városi tanácsosoknál. A politikusok találkozója a szentgyörgyi önkormányzat 6–2-es sikerével zárult. Az egyéni díjak közül is sokat bezsebeltek az újságírók: a legjobb kapus (Tibodi Ferenc), a gólkirály (Sebestyén Ervin), a torna MVP-je (Sánta Imre), a „döntő” legjobb játékosa (Nagy B. Sándor) és a legtapasztaltabb játékos (Torma Csaba). A turné legtechnikásabb játékosának járó oklevelet és serleget Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere kapta meg. Az Old Boys Kupa is izgalmas mérkőzéseket hozott, amelyek végén a Szemerja csapat került ki győztesnek. Az eredmények: MIMA–Milán 3–1, Szemerja–MIMA 1–0, Milán–Szemerja 1–3. A viadalon Dobricza Áron fújta a sípot, míg Barta Ferenc megfigyelő javaslatára kapott Buceleanu Lóránt (Szemerja) a legjobb kapusnak, míg Simon Csaba (Milán) a legjobb játékosnak járó díjat.

Fotó: Albert Levente

Ha Sportnapok, akkor birkózó Baczoni Pál és Sándor Emlékverseny, amit idén tíz csapat és 103 sportoló részvételével tartottak meg. A szentgyörgyiek eredményei: * U13–15-ös korosztály, első hely Nagy Magor, Ilyés Szabolcs, Ilyés Norbert, második hely Baga Zsolt, Milan Păcurici, Călman Levente, Delne Csaba, harmadik hely Paizs Előd, Ruzsa Eduárd, Adrian Păcurici, Sándor Tamás * U9–11-es korcsoport, második hely Varga Mózes, Málnási Ábel, harmadik hely Nagy Botond, Paizs Barna * lányok, első hely Sándor Tímea, Váncsa Andrea, Román Kincső, Székely Erika, második hely Varga Maya, Nyitrai Gréta, Székely Emília.

A rendezvénysorozat második játéknapján a Sepsi ISK szervezésében pingpongvetélkedőre került sor, amin a Székelyudvarhely ISK, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK, a Sepsi-SIC és a házigazdák színeiben 52 sportoló ragadott ütőt. Az egész napos küzdelem a következő eredménnyel zárult: * ügyességi, fiúk: 1. Ștefan Alexandru Trifan (NMSK), 2. Por-Rosnyai Ákos, 3. Pap Gergő és Asztalos Szabolcs (mindannyian a SISK-tól); lányok: 1. Rancz Szabó Nóra, 2. Kádár Kitti, 3. Orosz-Fekete Dóra és Opra Lea (mindannyian a NMSK-től) * U11, fiúk: 1. Sárkány Levente, 2. Paizs Ákos, 3. Gergely Álmos (mind Udvarhelyről) és Por-Rosnyai Zsolt (SISK); lányok: 1. Simon Ecaterina (SIC), 2. Sándor Róza (Udvarhely), 3. Bedő-Kulpinszki Ada (SIC) és Balázs Fruzsina (Udvarhely) * U14, lány: 1. Raluca Isar, 2. Bende Hanna (mindketten az SISK-tól), 3. Bejan Boglárka (NMSK); fiú: 1. Gelei Kristóf (Udvarhely), 2. Orosz Krisztián (SISK), 3. Bán Tamás és Szövérdi Krisztián (mindketten Udvarhelyről) * U18, fiúk: 1. Ionuț Chelmuș, 2. Kovács Kristóf (mindketten NMSK-tól), 2. Toró Dávid (Udvarhely), 3. Urus Kristóf (SISK); 1. Teodora Simon (SIC), 2. Balázs Boglárka (NSMK).

Fotó: Albert Levente

A vasárnapi asztalitenisz Becsei László Gyula Emlékverseny is nagy népszerűségnek örvendett, a nyílt versenyt Márton Ádám nyerte meg Nagy István és Pethő Mihály előtt, a haladóknál pedig Szilveszter Sándor, Csulak József és Pethő Katalin volt a dobogósok sorrendje. (t)