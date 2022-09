Ambros Martín a 13. percben háromgólos hátrányban időkérésre kényszerült, mert támadásban és védekezésben is összeszedettebb volt a Metz, amely remekül használta ki a hazai hibákat. A játékmegszakítás sem használt, tovább nőtt a különbség, és a francia együttesnek jó néhány alkalommal nem is volt nehéz dolga, hiszen a hazai labdaeladások után könnyű gólokat dobott. A 24. percben a győri vezetőedző másodszor is időt kért, és mivel az első félidő hajrája az együttesének jobban sikerült, a szünetben a Metz már „csak” négy találattal vezetett (14–18). A második felvonás elején nem javult a helyzet hazai szempontból, a francia együttesnek alig volt gyenge pontja. Kétszer egymás után emberelőnybe került az ETO, az elsőt kihasználta, a másodikban viszont kétszer eladta a labdát. A harmadik időkérés sem használt, mert bő tíz perccel a vége előtt eldőlt a találkozó. A hajrában ugyan csökkentette hátrányát a sokat hibázó Győr, de az egyenlítésre nem volt esélye a szinte végig magas színvonalon kézilabdázó vendégekkel szemben.

Alig telt el öt perc, máris négy góllal vezetett a Brest, ezért Elek Gábor időt kért. A kapuban Cléopatre Darleux, támadásban pedig előbb Đurđina Jauković, majd Itana Grbić remekelt, míg hazai oldalon rendkívül sok hiba csúszott az akciókba, rengeteg volt a labdaeladás. Az első 18 percben mindössze két gólt szerzett az FTC, ám egyre pontosabban kézilabdázott, megtörte ellenfele lendületét és felzárkózott. A hajrá a vendégeknek sikerült jobban, akik a szünetben továbbra is vezettek (9–12). Janurik Kinga védéseire alapozva a második felvonásban előbb felzárkózott a Ferencváros, majd egyenlített. Ekkor már sokkal inkább a küzdelem dominált, és bár a Brest újra ellépett három találattal, a Magyar Kupa-címvédő csakhamar megint egyenlített. A legvégén több nagy lehetősége is volt a házigazdának, hogy a meccs során először megszerezze a vezetést, a mezőny legjobbjának megválasztott Jaukovic azonban a vendégek javára döntötte el a mérkőzést.