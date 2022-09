Termelői csoportok támogatása

Az egyik jelenleg pályázható intézkedés a 9.1-es számú, Termelői csoportok megalakításának támogatása elnevezésű intézkedés. Ennek keretében a mezőgazdasági minisztérium által elismert termelői csoportok kaphatnak a közösen értékesített termények, termékek értéke szerint támogatást. Termelői csoportok elismertethetőek a szántóföldi nagykultúrákban, a zöldségtermesztésben és az állattenyésztésben egyaránt. A pályázat nem önrészes, a támogatás maximális értéke évente 100 ezer euró. A támogatást öt éven keresztül kapják majd a sikeresen pályázó termelői csoportok. A pályázat benyújtásának határideje október 18. Az elnyerhető támogatás eladásfüggő, első évben a közösen eladott termények, termékek értékének 10 százaléka igényelhető, a második évben az eladási érték 8, majd a következő években a 6, 5, illetve a 4 százaléka.

A múlt hét végéig országos szinten 11 pályázatot tettek le, 4 millió euró értékben. Sajnos, a letett pályázatok közül egyik sem Kovászna megyei. A megpályázható keretösszeg 15,4 millió euró, tehát még bőven van pályázható pénz.



Biztosítási díjak megtérítése

A másik pályázható intézkedés a biztosítási összegek részleges megtérítése, a 17.1-es intézkedés. A megyei vidékfejlesztési iroda tájékoztatása szerint a megyéből sokan élnek a lehetőséggel, a hét végéig már 35 mezőgazdasági vállalkozás és magánszemély tett le pályázatot.

A keretösszeg ennél a fejezetnél 16,57 millió euró. A múlt hét végéig országszinten 3957 pályázatot töltöttek fel az AFIR számítógépes rendszerébe 17,2 millió euró értékben, vagyis a letett pályázatok értéke már meghaladja a kiírásban szereplő összeget, lapzártakor kaptuk azonban a hírt, hogy az országos vidékfejlesztési ügynökség megemeli a pályázat keretösszegét, és minden, a december 16-i határidőig letett és kifizethetőnek nyilvánított pályázatot ki fog fizetni.

A támogatásra azok pályázhatnak, akik biztosítást kötöttek a 2021 őszén vagy az idei év tavaszán elvetett kultúrákra. Az intézkedés lényege, hogy a biztosítótársaságoknak kifizetett biztosítási díjak 70 százalékát a vidékfejlesztési ügynökség visszatéríti a pályázónak, a gazdaság méretétől függetlenül. A támogatásigénylést december 16-ig lehet letenni, illetve feltölteni a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) számítógépes rendszerébe.

A pályázati kiírás szerint a pályázónak valamelyik biztosítótársaságnál a teljes gazdaságát vagy valamely kultúrájának összes területét, illetve az állatait be kell biztosítania szárazság, aszály, árvíz, jég, korai vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű záporok, hosszan tartó túlzott csapadék, valamint a karanténlistán szereplő növényi és az intézkedés leírásánál szereplő mellékletben felsorolt állatbetegségek okozta károk esetére.

Gyümölcstermesztők beruházásai

A harmadik pályázható támogatás a 4.1.a intézkedés: Gyümölcstermesztő gazdaságok beruházásai. Az intézkedés gyümölcsösök létesítésének és a gyümölcsök feldolgozásának támogatására irányul, összesen 48 millió euróra lehet pályázni, a pályázatok letevésének határideje december 12.

A kiírás szerint három összetevőre lehet pályázni, ezekhez külön keretösszegeket szab meg a pályáztató. Az elsőnél támogatás igényelhető gyümölcsösök létesítésére, a meglevők növelésére és korszerűsítésére, valamint a gyümölcsök kondicionálására (eladásra való előkészítésére), illetve a marketingköltségek támogatására; a pályázható összeg itt 30,5 millió euró. A második összetevőnél gyümölcsfaiskolák létesítésére, bővítésére, a gyümölcsök előkészítésére (kondicionálására) és feldolgozására lehet pénzt igényelni; a pályázható összeg 7,5 millió euró. A harmadik összetevő a gyümölcsök szedésére, begyűjtésére használható gépek, illetve berendezések vásárlását támogatja; a pályázható összeg 10 millió euró.

A megpályázható támogatás 100 ezer és 1,5 millió euró között mozoghat, a meglévő (vagy létesítendő!) gyümölcsös nagyságának és a pályázat komplexitásának függvényében. A hét végéig mindössze három pályázatot tettek le 2,9 millió euró értékben gyümölcsfaiskola létestésére, illetve bővítésére, valamint a gyümölcsök előkészítésére (kondicionálására) és feldolgozására.

A kevés pályázat a túl magas kötelező induló pontszámnak tudható be, az első hónapban (szeptember 9. és október 10. között) a gyümölcsösök létesítésénél a letevéshez szükséges minimális pontszám 90, faiskolák létesítésénél 60, gyümölcsbetakarító gépek vásárlásánál pedig 85 pont. De biztosan megugrik a pályázók száma a kiírás második hónapjában (október 11. és november 10. között), amikor csökken a letevéshez szükséges minimális pontszám – 70, 45, illetve 70 pontra esik vissza, a fenti sorrendben. November 11-e után már 15 pontos pályázatokat is le lehet tenni majd. Itt a pályázatok befogadásának utolsó napja december 12-e. A vidékfejlesztési szakemberek szerint a megyei hivatalnál sokan érdeklődtek, de egyelőre nem érkezett be hozzájuk ilyen pályázat.