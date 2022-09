Az unió megengedi a pályázatok értékének növelését

A kormány jóváhagyta a kidolgozott tervezetet, amely a 2022/64-es sürgősségi kormányrendeletként meg is jelent. A jogszabály lehetőséget biztosít azoknak a polgármesteri hivataloknak, melyek a vidéki infrastruktúra fejlesztését célzó építkezéses pályázatokat nyertek, de az öntözőrendszereket használó egyesületeknek is, hogy sikeres pályázatuk értékét legtöbb 25 százalékkal megemeljék. A jogszabályhoz a múlt hét közepén megérkezett az unió jóváhagyása is, amire feltétlenül szükség volt a rendelkezés életbe léptetéséhez.

Ezzel a lehetőséggel azok a polgármesteri hivatalok élhetnek, amelyeknek megvalósítás alatt álló pályázataik vannak a 4.3-as (vidéki utak korszerűsítésének támogatása), a 7.2-es (a vidéki infrastruktúra fejlesztésének támogatása), a 7.6-os (a vidéki örökség megőrzése) intézkedésnél, valamint azok a vízhasználó egyesületek, amelyek a 4.3-as intézkedés keretében öntözőberendezések korszerűsítésére pályáztak. A pályázatok értékének 25 százalékos megemelését a helyi Leader-programban pályázók is igényelhetik (19.2-es intézkedés). Természetesen a kifizetési szerződés mellé egy kiegészítő szerződés megkötése is szükséges a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökséggel (AFIR).