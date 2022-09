A magyar kormány Európában elsőként megkérdezi az embereket az Oroszországgal szembeni szankciókról – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök tegnap az Országgyűlésben.

Európa országai ma az olajért, a földgázért és a villamos energiáért szankciós felárat fizetnek, miközben Amerikában a gázár és a villamos energia ára töredéke az európai áraknak – mutatott rá. Az unió gyakran az európai értékek megsértésével vádolja Magyarországot, miközben a legfőbb európai érték a demokrácia. A szankciókat azonban nem demokratikusan fogadták el, hanem brüsszeli bürokraták és az európai elitek döntöttek róluk. Annak ellenére nem kérdezték meg az embereket, hogy azok árát az európai polgárok fizetik meg – mondta, hozzátéve: a kabinet egy nemzeti konzultáció keretében vár választ arra az emberektől, egyetértenek-e a szankciókkal és támogatnak-e újabbakat. A miniszterelnök arra kérte a magyarokat, hogy mondják el a véleményüket, mert a szankciók minden magyar család életét érintik.

A kormányfő az orosz–ukrán háború elhúzódására számít, Ukrajnát fegyverrel és pénzzel segíti Amerika és az EU, Oroszország tartalékai pedig végtelenek emberben és fegyverben egyaránt – fogalmazott. Ukrajna és Oroszország háborúja lokális háború lenne, de a nyugati gazdasági szankciók globális gazdasági háborúvá változtatták azt, „azaz egy lokális fegyveres háborúval és egy globális gazdasági háborúval állunk szemben”. Arra kell készülni, hogy a háború Magyarország szomszédjában idén és jövőre is folytatódik – közölte, jelezve azt is, hogy a világgazdaságot összeesés, az európai gazdaságot pedig megroppanás fenyegeti. Magyarország álláspontja eltér a többségi nyugati állásponttól, „a Nyugat ma a háború pártján áll, Magyarország pedig a béke oldalán, mi a háború folytatása és mélyítése helyett azonnali fegyverszünetet és béketárgyalásokat követelünk”. Orbán Viktor szerint a háború aggasztja az embereket, a családokat leginkább a háború gazdasági következményei érintik közvetlenül. Negyven éve nem látott mértékű infláció száguld a fejlett országokban, és Közép-Európában a legmagasabb az infláció. Megjegyezte: „szankciót mindig olyan gazdasági ágazatokra érdemes kivetni, ahol erősebbek vagyunk, mint az, akit a szankciók alá akarunk vonni, márpedig az energia területén törpék vagyunk, Oroszország pedig óriás”. Mint mondta, most lát először olyat, hogy „a törpe vet ki szankciót egy óriásra”.

Azt is mondta, hogy amikor „ezeket a szankciókat nyár elején Brüsszelben Európára erőltették”, a brüsszeli bürokraták nem ezt ígérték, hanem azt, hogy ezek a szankciók Oroszországnak fognak fájni, nem az európai embereknek. Azóta kiderült, a bevezetett szankciók Európának is óriási károkat okoznak, sőt, a háború kezdete óta Oroszország 158 milliárd euró bevételre tett szert a megemelt energiaexportból. A szankciók következtében az európai emberek szegényebbek lettek, Oroszország pedig nem esett térdre. „Ez a fegyver visszafelé sült el, a szankciókkal Európa lábon lőtte önmagát.” Brüsszelben júniusban a bürokraták azt is ígérték, hogy a szankciók elhozzák a háború végét, azonban a háború végét ma sem látni, az energiaszámlák pedig az egekbe szöktek. Ha ez így megy tovább, „egész Európa belegebed”. Megjegyezte: nem csoda, ha feldühödött és magukat becsapva érző emberek egymás után váltják le a szankciókat támogató országok kormányait.

Arról is beszélt, hogy a kormány képes biztosítani Magyarország energiaellátását. A kormányfő leszögezte: van elegendő földgáz, villamos energia és olaj is. A gáztározókba betárolt mennyiség az ország éves felhasználásának 41 százalékát fedezi, és további szállítmányokban állapodtak meg Oroszországgal. Mivel azonban a gázszükséglet 85 százalékát importból fedezi Magyarország, az árakat nem tudja érdemben befolyásolni, ezért a felhasználást csökkenteni kell – mondta, a fogyasztás mérséklésére kérve az államot, az állami vállalatokat, az intézményeket, a családokat és a vállalkozásokat is. Orbán Viktor kifejtette: Magyarország energiafelhasználásának 35 százaléka földgáz, ezt 2023 végére 31 százalékra fogják mérsékelni, 2025-re pedig 30 százalék alá viszik.

Orbán Viktor megerősítette: a Brüsszellel fennálló viták ellenére Magyarország továbbra is az Európai Unió tagjaként képzeli el a jövőjét. „A magyar európai nemzet, olyan fontos árnyalat az unióban, mint bármely más tagállam, és az EU csak akkor lesz erős, ha minden árnyalatát megtartja és tiszteli” – fogalmazott.