Újabb kirohanás a magyar feliratok ellen

A harmadik mandátumát töltő polgármesternek a fesztivál előkészületei során nem tetszett, hogy a rendezvényen felállított kürtőskalácssütőn nem tüntették fel román nyelven is az édesség elnevezését, ezért még csütörtökön felszólította egyik városházi beosztottját, hogy takarja el román zászlókkal és egy „cozonac” (kalács) feliratú molinóval a magyar feliratokat, ami meg is történt.

Az RMDSZ Máramaros megyei szervezete állásfoglalást tett közzé közösségi oldalán, amelyben érthetetlennek és elfogadhatatlannak nevezte a polgármester gesztusát, úgy értékelve, hogy ezzel árkot ás a város román és a magyar közössége közé. A szervezet azt is tudatta, hogy Pap Zsolt István, Nagybánya RMDSZ-es alpolgármestere péntek reggel elrendelte: vegyék le a román zászlókat a kürtőskalácssütő cégéréről.

A politikai pályafutása során több pártot és pártszövetséget megjárt polgármestert rendkívül felbőszítette magyar helyettese intézkedése, ezért bejelentette: mivel az ő egyik magyar „delegáltja”, aki „látszólag” Nagybánya alpolgármestere, megengedte magának, hogy rátegye a kezét a román zászlóra és eltávolítsa, visszavonja minden alpolgármesteri megbízatását.

A tíz százalékban magyarok lakta máramarosi megyeszékhely elöljárójának újabb magyarellenes lépéséhez Márki-Zay Péter, a magyarországi ellenzék volt kormányfőjelöltje is asszisztált. A hétvégi Gesztenyefesztiválon ugyanis Nagybánya testvérvárosa, Hódmezővásárhely polgármestereként ő is részt vett, és több nyilvános eseményen is mutatkozott Cherecheșsel.

Cătălin Cherecheșt a legellentmondásosabb román politikusok között tartják számon, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) két ügyben is vádat emelt ellene, 2016-ban pedig úgy sikerült először újraválasztatnia magát, hogy közben előzetes letartóztatásban volt. Idén februárban öt év letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta a Kolozs megyei törvényszék alapfokon csúszópénz elfogadásáért, törvénytelen kereskedelmi tevékenységért, hamis nyilatkozattételért.