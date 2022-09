A hideg és a távoktatás

A kormány a hideg időszakban is biztosítja az iskolák működését, indokolatlanok azok az önkormányzati kezdeményezések, hogy a tél folyamán térjenek át online oktatásra – jelentette be tegnap közösségi oldalán Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.

A tárcavezető hozzáfűzte, ha változik az energia ára, a kabinet megtéríti a többletköltséget, tehát az oktatási intézményekben sehol sem kell csökkenteni a hőmérsékletet. Cîmpeanu jelezte azt is, hétfőre Bukarestbe hívta az összes megyei főtanfelügyelőt, hogy átbeszéljék a tanintézmények téli működtetését. Eközben, tegnapi sajtójelentések révén ismét célkeresztbe került a tanügyminiszter: eszerint Sorin Cîmpeanu érintett lenne egy újabb plágiumügyben, ezúttal nem a doktori értekezését kifogásolják, hanem Emilia Șercan plágiumügyekre szakosodott újságíró azt állítja, lemásolt, illetve sajátjaként adott ki egy egyetemi tankönyvet.

E pillanatban nehéz eldönteni, van-e összefüggés e két fejlemény között, nem lehet meggyőződéssel kijelenteni, hogy a miniszter csupán azért hozta szóba az iskolák fűtését, hogy elterelje a figyelmet az ellene felhozott vádakról. Cîmpeanu rutinos oktatási miniszter – az nem állítható, hogy szakterületének nagy reformere lenne, az viszont igen, hogy a koronavírus-járvány idején következetesen kiállt a tantermi oktatás mellett –, aki, ha lényeges változtatásokat nem is tud vagy nem is akar eszközölni, azt viszont felméri, mitől tart a lakosság. És okulva az előzményekből, jól tudja, az online oktatást a társadalom tekintélyes része bizonyosan nem kívánja vissza.

Persze, azt is lehetetlen megelőlegezni, hogy milyen fordulat, meglepetés várható még az energiaárak tekintetében, illetve mi várható majd a télen az állami hivatalokban, de legalább az oktatási intézmények fűtését illetően körvonalazódik egy kormányzati szándék. Hogy aztán a kabinet valóban átvállalja-e a várható többletkiadásokat, vagy meghagyja azokat az önkormányzatoknak, kiderül. Cîmpeanu egyébként arra is hivatkozott, hogy a Képzett Románia program tervezete azt is előírja: négyszeresére növelik az iskolák anyagi költségeire fordítható összeget, amely az energiaköltséget is tartalmazza. Ez viszont csak részben megnyugtató, ugyanis attól sem képzettebb, sem műveltebb nem lesz egy diák, ha az állam oktatás helyett csillagászati gázszámlákra fordítja forrásait. Hiszen a helyzet mifelénk jól ismert: oktatásra soha sincs elegendő pénz, sőt, árnyaltabban fogalmazva, az oktatás minőségének érdemi, valós javítására talán még politikai akarat sincs.

Egyelőre elhessegette tehát a téli távoktatás rémét a tárcavezető, s bár ez önmagában nem mérföldkő, mégis figyelemre méltó fejlemény. Az elmúlt időszak zűrzavarában ugyanis sokan és sokfélét mondtak, rebesgettek – tájékozatlanságból, avagy célzottan, feszültséget gerjesztve –, sőt, némelyek azt is tudni vélték, a hideg miatt hamarosan ismét bezárják az iskolákat. Bizony, e közvitának álcázott álhírterjesztés indulatokat, félelmeket váltott ki, s számosan kérdezhették, nem alaptalanul: megint a bezártság, az online oktatás következne? Nem, ez nem így lesz, nyugtat a miniszter, de nem is lehet, mert egy ilyen lépés elfogadhatatlan. Az iskolákban a magas energiaárak ellenére is tanítani kell, nem tehetnek ismét lakatot a tanintézmények kapuira, hiszen e lépéssel nem csupán a tudatlanok, hanem a jövő nélküliek táborát is növelnék.

Borítókép: Facebook / Guvernul României