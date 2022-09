Zajlik a női filmes alkotók fesztiválja

Teodora Ana Mihai La civil című filmjével pénteken elkezdődött a női filmes alkotók munkáit bemutató Eva FilmMakers Fest második kiadása a sepsiszentgyörgyi Művész moziban. A vetítést megelőző nyitóünnepségen Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, valamit a rendezvényt szervező intézmények vezetői – Popa Anna Mária és Lázár-Prezsmer Endre – köszöntötték az érdeklődőket, majd a Csíki Kamarazenekar esti koncertjéből is ízelítőt kapott a közönség.

Az Eva FilmMakers Fest a Kónya Ádám Művelődési Ház által működtetett Művész mozi és az Andrei Mureșanu Színház közös rendezvénye, mely egyedi koncepció alapján tavaly indult útjára, és a romániai Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott újabb sikeres pályázat nyomán idén is megszervezhették – mondta elsőként Popa Anna Mária, a színház igazgatója. Bár a hétvégén több rendezvény zajlott Sepsiszentgyörgyön, reményét fejezte ki, hogy a következő napok vetítésein sokan lesznek, s hogy évről évre egyre több érdeklődőt vonz majd ez a fesztivál.

Ezután Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, akiről az igazgatónő azt mondta, hogy nagyon gyakran megfordul a mozinak és a román színháznak otthont adó épületben, hisz a film és a színház egyaránt érdekli. Gyakori kérdés a fiatal hölgyek körében, hogy miként lehet fenntartani az egyensúlyt a munka és a magánélet között ebben az egyre gyorsuló világban, amelyben élünk – mutatott rá Vargha Fruzsina, majd kijelentette, a fesztiválon látható filmek alkotóinak és a műhelygyakorlatok vezetői­nek ez sikerült, az ő példájuk igazolja, hogy meg lehet találni ezt az egyensúlyt. Mindenkinek ajánlja, hogy vegyen részt a fesztivál rendezvényein, hisz a közösen eltöltött idő mindenképpen hasznos lesz a helyi közösség számára, és bízik benne, hogy a vendégeknek a is felejthetetlen élményeket kínál. Végezetül azt kívánta, hogy amiképpen a szervezők is mindent megtettek a rendezvény népszerűsítésé­ért, a résztvevők is vigyék tovább a hírét, mert ez egy nagyszerű fesztivál.

Ezután köszönetet mondtak a támogatóknak és médiapartnereknek, majd Lázár-Prezsmer Endre, a mozi programfelelőse bemutatta azokat a női alkotókat, akik jelen voltak a megnyitón, akiknek a filmjeivel elindult a rendezvény. Budapestről érkezett Goda Krisztina rendezőnő és állandó alkotótársa, Divinyi Réka forgatókönyv­író, akiknek az Ida regénye, a Csak szex és más semmi, a Kaméleon, valamint a BÚÉK című filmjét láthattuk-láthatjuk a fesztiválon. Divinyi Réka mesterkurzust is tartott a forgatókönyvírásról, Goda Krisztinát pedig az Ida regénye című film utáni közönségtalálkozón ismerhették meg közelebbről az érdeklődők. A Budapestről érkezett Vince Teréz esztétát is köszöntötték, aki immár másodszor fogadta el a szervezők meghívását. A szakember A létezés eufóriája című film után a Szabó Réka rendezőt bemutató közönségtalálkozót vezeti, és egy mesterkurzust is tart holnap délután a magyar női filmrendezőkről.

Helyi alkotót is köszöntöttek a fesztiválon, Ördög Gyárfás Ágotát, akinek a hét folyamán több animációját is láthatja a közönség, s ő készítette a rendezvény zárónapján látható Ra oroszlán meséje című koncertelőadás háttérvideóit, és egy általa készített számítógépes játékot is kipróbálhatnak az érdeklődők az előcsarnokban.

Végezetül a fesztivál nyitófilmjének rendezőjét, Teodora Ana Mihait is üdvözölték a szervezők, majd az esti koncert ízelítőjeként három rövid zenei művet adott elő a Csíki Kamarazenekar.

Lázár-Prezsmer Endre lapunknak elmondta: a megnyitón részt vevő alkotókon kívül más neves művészek is megjelennek majd a fesztiválon, filmjeiket, mesterkurzusaikat és a velük való közönségtalálkozókat egyaránt ajánlja minden sepsiszentgyörgyi mozikedvelőnek. Hangsúlyozta, hogy a legelismertebb hazai és magyarországi női alkotók legújabb és legjobb filmjeit sikerült ezúttal is beválogatni az Eva FilmMakers Fest programjába.