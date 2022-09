Hétfő dél­előtt úgy tűnt, több volt a portéka, mint a vásárló a piacon, sokan inkább nézelődtek, érdeklődtek, de akadt azért olyan háziasszony is, akinek nagyobb adag kápia paprikát válogattak – zakuszkához gyűltek a hozzávalók, kilónként 8 lejért. A húsos, szép paradicsompaprika-halmok előtt mindenhol tízlejes árcédula díszelgett, mindössze egy-két árus kínálta 8 lejért a zakuszkához, savanyúsághoz elengedhetetlen alapanyagot. A nagyobb, fényesebb padlizsánt általában 7 lejért kínálták, a kisebbeket 6 lejért mérték. A paprika megdrágult, 8 lej a szép, húsos fajta, a kisebbeket 5–6 lejért már odaadják, de helyi termelőnél 10 lejért is láttunk, az almapaprika viszont ennél is drágább volt: 16 lejért adták kilóját. Nagy a választék paradicsomból, a befőzni való, gyengébb minőségű 5 lej, de általában 6–10 lej között alakul az ára, az aromásabb, lédúsabb házi fajtákért azonban 12–15 lejt is elkérnek. Fehér hagymát 4, pirosat 6–10 lejért kínálnak, míg a fokhagyma kilója 30 lej. Ha zakuszkát készítünk, gyakran paszuly is kerül bele, a zsenge szemesből egy fél kiló ára 20 lej, az idei szárazbab kilója pedig 15–20 lej. Nem olcsó a friss zöld­paszuly sem, több asztalnál is ajánlották, ára 8 és 20 lej között változott.

Friss uborka 6 lejért kapható, a zöld paradicsom 5 lej volt, a fehér káposzta kilójáért 3–4 lejt kellett fizetni. Kisebb, hordós savanyúsághoz illő dinnye is kapható még, annak 6 lejért mérik kilóját, míg a tormát 25 lejért adják.

Sok a friss gyökérzöldség, a murok ára 4–5 lej, a zellert néhol darabra adják, egy szép gumót zöldjével együtt 5 lejért vihetünk haza. A petrezselyem továbbra is igen drága, 12–15 lejért adják. A karfiol kilója 10 lej, a cékláért 5–6 lejt kérnek, a krumpli 3–4 lejben jár. Megjelent ismét a friss spenót, tíz lejért ajánlották, a retek csomója 5 lej volt. Egy-két asztalnál még kapható csemegekukorica is, egy cső ára 2,5 lej.

Gazdag a felhozatal az őszi gyümölcsökből, a szőlő kilója fajtánként változik, a legolcsóbbat 4–5 lejért adták, a szebbek kilója 10 lej volt, a szilva 6–7, az alma pedig 5–6 lej.

A piac hátsó asztalainál erdei gombát árulnak, több asztalon láttunk róka- és medvegombát, s bár az árcímkén mindkettő esetében 30 lej állt, akár öt-tíz lejjel olcsóbban is odaadták az asszonyok a komoly érdeklődőknek.

Színes és változatos a felhozatal tehát Sepsiszentgyörgy központi piacán, de számítsunk arra, hogy mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha úgy döntünk, hogy innen szerezzük be a kamrapolcok feltöltéséhez szükséges terményeket.