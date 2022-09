Szent Mihály napját (szeptember 29.) hagyományosan együtt ünnepli a Waldorf-közösség, idén két óvodai csoport és kilenc osztály – előkészítőtől nyolcadikig – vett részt az őszi családi napon. A bátorságpróbák többsége hasonló azokhoz az ügyességi játékokhoz, amelyek általában szerepelnek a táborok programjában, de egyes próbákat a diákok találnak ki és szerveznek meg, a kisebbeknek a nagyobbak mutatják meg, mit kell tenni, és a szülőket is bevonják a játékba. Nem a vetélkedés a fontos, hanem az, hogy mindenki teljesítse a próbát saját képességei szerint. És ahogy Szent Mihály tette, egyik próbán ők is legyőzték a sárkányt, majd a rögtönzött barlangban gyűjtött köveket, mint a jót és a rosszat, mérlegre tették. A jó a másodikosok mesejátékában is győzött, minden bizonnyal ez annak is köszönhető, hogy a Nicolae Colan Általános Iskola Waldorf-tagozatának diákjai és pedagógusai mellett a szülők is egyként szurkoltak a legkisebbik királylánynak, hogy visszanyerje apja szeretetét.

A mihályi erőt nem csak egy napon gyűjtik a Waldorf-oktatásban részt vevő gyermekek, a jeles naphoz közeledve az iskolai órákon is meséket, történeteket hallgatnak a bátorságról, és ehhez kapcsolódó énekeket tanulnak. A családi nap nyújtotta közösségi élmény okán Szent Mihály még egy ideig velük marad és bátorítja őket az éppen soron lévő feladatok nehézségeinek leküzdésében.