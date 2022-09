Szeptember 23. és 25. között a sporté és a sportolásé volt a főszerep Sepsiszentgyörgyön, az elmúlt hét végén került sor a megyeszékhelyi Sportnapok 15. kiadására. Nemes Áron a szervezőcsapat nevében elmondta, hogy idén is rengeteg pozitív visszajelzést kaptak a résztvevőktől és az eseményen valamilyen programmal részt vevő klubok, egyesületek részéről egyaránt. „A Sportnapok már egy jelenség, amit évről évre mindenki vár, a rendezvény már nemcsak a helyieknek szólt, hanem a környékbelieknek is. Tófalvi Éva sílövő, hatszoros olimpikon a megnyitón úgy fogalmazott, hogy követendő a példánk, és jó volna, ha Csíkszeredának is lenne egy ehhez hasonló eseménye” – nyilatkozta Nemes. A sportvezető elmondta, hogy 2022-ben 30 helyszínen 85 egyesület 130 programmal várta a mozogni vágyókat, akik összesen 65 különböző sportágban próbálhatták ki magukat. Elmondása szerint közel 6400 sportoló vett részt a rendezvényükön, a három nap alatt pedig mintegy 15 ezer nézővel számoltak. Összesen 800 pólót, 2200 érmet, 250 serleget és 1800 ebédjegyet osztottak szét a hétvégén, de bíznak abban, hogy jövőre növelni tudják ezeket a számokat.

Tulit Zsombor arról beszélt, hogy ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett a sportágválasztó, amin az 587 részt vevő gyermek tizennégy lehetséges sport közül kilencbe biztosan belekóstolt. Érdekes adatnak tekinti azt is, hogy a program 300 perce alatt összesen 290-en próbálták ki a teniszt, ami majdnem egy csemetét jelentett percenként. Továbbá közkedvelt volt a pumptrack, a műfalmászás, illetve a Színes Futam is, amelynek összesen 250 indulója volt. „Nagy örömünkre szolgált az is, amikor a szponzoraink azt mondják nekünk, hogy megéri támogatni a Sportnapokat. Ez azt jelenti, hogy a rendezvényük jól reklámozási lehetőséget biz­tosít nekik, és ezt jó volt hallani” – mesélte Tulit, aki köszöni az egyesületek, az önkéntesek és a szervezőkollégák kitartó munkáját, hiszen nélkülük nincs ez az újabb sikeres esemény. Bevallása szerint idén csak egy programjuk, a Góbé Olimpia maradt el, de jövőre azon lesznek, hogy még színesebbek, még változatosabbak legyenek a Sportnapok. Ehhez nagyobb teret adnának például a sportágválasztónak, vagy éppen a retróautó-kiállításnak. „Idei rendezvényünk jobb volt, mint a tavalyi, de biztosan gyengébb, mint amilyen a jövő évi lesz” – fogalmazott viccesen a sport­ember, aki abban reménykedik, hogy mindenki jól szórakozott a 2022-es Sportnapok hétvégéje alatt.