Digitális Székelyföld

Az IT Plus klaszter által szervezett rendezvény előkészületeiről szóló sajtótájékoztatón elhangzott, a több mint 40 erdélyi és székelyföldi vállalkozást tömörítő szervezet szoros együttműködésben dolgozik a helyi önkormányzatokkal és felsőoktatási intézményekkel. Szakmai rendezvényeket, felnőttképzéseket szerveznek azzal a céllal, hogy lépést tartsanak a nemzetközi digitalizációs és IT-standardokkal, illetve hogy bebizonyítsák: Székelyföldön is színes, izgalmas kezdeményezésekkel teli az informatikai és technológiai szektor. A neves meghívottakkal zajló programpontok és előadások nemcsak a szakmabelieknek, hanem a diákok és a nagyközönség számára is érdekesek és izgalmasak lesznek – közölték a szervezők. Az esemény honlapja: digitalisszekelyfold.ro, Facebook-oldala: facebook.com/digitalisszekelyfold.