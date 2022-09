Az 1977-es földrengés következtében annyira megrongálódott a régi művelődési ház és könyvtár épülete, hogy használhatatlanná vált. A kilencvenes évek elején lebontották, a helyébe új művelődési házat akartak építeni egy, a kommunista rendszerben készített terv alapján. El is kezdték az építkezést, de pénz hiányában a munkálatok hamarosan leálltak. Aztán az önkormányzat úgy döntött, hogy bukaresti vállalkozókkal és magánszemélyekkel társulva létrehozza az International SPA Hotel Covasna részvénytársaságot, amely befejezi és négycsillagos szállodává alakítja az épületet. A részvénytársaság 2005. február 10-én aláírt alapító okmánya szerint a cég jegyzett tőkéjéhez Kovászna városa a telekkel és a rajta álló félkész épülettel járult hozzá, amelynek akkori értéke szakértői felmérések szerint 547 829 euró volt. A további részvényesek (a bukaresti Romar Medical és C & M Expert 2003 Kft., valamint Marian Ciocârlan, Ion Şoricică és Cosmin Alexandru Ştefan bukaresti magánszemélyek) 10–10 millió régi lejjel, mai értékben kifejezve fejenként ezer lejjel, azaz összesen 5000 lejjel járultak hozzá a részvénytársaság alaptőkéjéhez. 2005 februárjában tehát a részvények 99,7260 százalékát tudhatta magáé­nak a város. Időközben a helyi tanács jóváhagyása nélkül a részvénytársaság vezetőtanácsa – amelyben Kovászna városát az akkori polgármester képviselte – 1 300 000 euróra növelte az alaptőkét, és ezzel a város kisebbségbe szorult a részvényesi közgyűlésében, ettől kezdve sok beleszólása nem volt az épület további sorsát illető döntésekbe.

Az International SPA Hotel Covasna Rt. a tervek módosításával folytatta az építkezést, de időközben csődöt jelentett. Az épületet mintegy három évvel ezelőtt a csődeljárás lebonyolításával megbízott cégtől megvásárolta egy Romániában bejegyzett izraeli érdekeltségű befektetőtársaság. Amint Gyerő József polgármester érdeklődésünkre elmondta: a járvány kezdete óta nem tudnak semmit az új tulajdonosról, pedig ha folytatni kívánják az építkezést, a munkálatokhoz szükséges engedélyeket fel kell újítaniuk, mivelhogy ezek határideje már rég lejárt. Az elöljáró azt is elmondta, hogy mivel egy magántőkével működő cégről van szó, az önkormányzat nem avatkozhat be a dolgaiba, de a helyi tanács gondozatlan ingatlanok megadóztatására vonatkozó határozata értelmében ötszörösére emelik az elhanyagolt épületet terhelő ingatlanadót.

A Sétatéren található egy másik romos épület is, az egykori szakszervezeti villa, amely jelenleg a bukaresti Sind România Kft. tulajdona. Erre is 500 százalékos adót róttak ki, a tulajdonos rendesen ki is fizeti az összeget – tájékoztatott a polgármester.