Bicikliút a megyehatár és a Rétyi Nyír között

Jakab Barna, a megyei önkormányzat alelnöke ismertette: az előttünk álló időszakban több lehetőség is lesz bicikliutak megépítését célzó finanszírozás lehívására, ehhez pedig jó, ha időben elkészül és rendelkezésre áll a megfelelő terv. A nagyszabású bicikliút a megyehatártól, Sepsibükszádról indul, áthalad Mikóújfalun, Málnásfürdőn és Málnáson, érinti Bodokot, Gidófalvát, Sepsiszentgyörgyöt, valamint Rétyet is. Az alelnök elmondta, az előző időszakban maga is bejárta a kijelölt útvonalat, mely a biciklizők előtt olyan tájakat tár fel, amelyeket autóval utazva nem láthatnak. „Hosszú út áll még előttünk, mindent meg fogunk tenni azért, hogy egy jó minőségű, összefüggő kerékpárutat adhassunk át a háromszékieknek” – fogalmazott. Úgy vélte, a bicikliút a háromszékieket és az ide látogatókat egyaránt szolgálja majd, ugyanakkor fellendítheti a helyi turizmust is.

A tervezést és a megvalósítási tanulmányt a megyei önkormányzat saját költségvetésből fedezi, a kivitelezéshez pályázati forrásokat keresnek. A tervezés becsült költségvetése 450 ezer lej.

Jakab István emlékeztetett: tavaly elkészült egy másik kerékpáros szakasz, a Kézdiszentléleket Lemhénnyel összekötő bicikliút terve is, ez a nyomvonal a megyei út mentén halad. Megjegyezte ugyanakkor: az a cél, hogy Háromszék minden régiójában épülhessenek hasonló bicikliutak, s ezek összeköttetésben legyenek egymással.