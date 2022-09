Fejlesztésekről döntött a megyeháza

Gyermekotthonok építéséről, posztgraduális informatikai képzés elindításáról, közösségi programok és képzések befogadására alkalmas ingatlanfejlesztésről, a megyei sürgősségi kórház költségvetésének kiegészítéséről is döntött csütörtöki havi ülésén Kovászna megye önkormányzata. A napirenden szereplő összes határozatot egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

A legfontosabb tervezetekről a tanácsülést követő megyeinfón számolt be Tamás Sándor elnök, illetve Jakab Barna alelnök.

Tamás Sándor elöljáróban kiemelte: a kórház és az egészségügy fejlesztése az utóbbi három évben fontos szempont volt a megyei önkormányzat számára, a költségvetés-kiegészítés pedig ezúttal is érinti a megye legfontosabb egészségügyi intézményét: bevételei 341 ezer lejjel bővülnek, az összeg az egészségügyi biztosítóházzal megkötött szerződések keretében érkezik. A Művészeti és Népiskola számára 177 ezer lejt különítettek el a zabolai szabadidőközpont megépítéséhez szükséges dokumentáció összeállítására. Hasonló nagyságrendű összeget kap a Háromszék Táncegyüttes is a Könczei Árpád által rendezett Tragédia című előadás megszervezésére, melynek bemutatóját novemberben tartják – sorolta.

A tanácstagok elfogadták azt a határozatot is, mely az informatika területén felkészült, naprakész tudással felvértezett szakemberek képzését célozza. Jakab Barna alelnök ismertette: a megyei önkormányzat Sepsiszentgyörgy önkormányzatával és az IT Plus Egyesülettel – utóbbi megkeresésére – együttműködve hároméves egyetem utáni informatikai képzést indít. A programra háromszéki fiatalok jelentkezhetnek, idén összesen 25-en, felkészítésüket pedig a Babeș–Bolyai-egyetem matematika- és informatikatanárai biztosítják. A program költségvetése összesen 140 ezer lej, amelyből a megyei önkormányzat része 70 ezer lej, ebből az idei kiadásokra 30 ezer lejt különítenek el.

A Művészeti és Népiskola tevékenységének kiterjesztését teszi lehetővé az a fejlesztés, melyet Kézdivásárhelyen hajtanak végre a következőkben. A Szabadság utcában található egykori, 233 négyzetméteres hőközpont épületét korszerűsítik oly módon, hogy ott képzéseket, kurzusokat, illetve közösségépítő rendezvényeket, koncerteket és táncházakat tarthassanak. A tervezési folyamathoz szükséges határozatot elfogadta a megyei tanács.

A megye gyermekvédelmi rendszerét érintő fejlesztések kapcsán Tamás Sándor ismertette, átszervezik a kézdivásárhelyi Borosnyay Kamilla Elhelyezési Központot, mely jelenleg egy, a hetvenes években épült négyemeletes tömbházban működik. Együttműködésben a SERA Románia Alapítvánnyal a régi ingatlant két új, egyenként 12 gyermek befogadására alkalmas lakásotthonra váltják, ezeket Kézdivásárhelyen és Gelencén építik fel. A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, a SERA Alapítvánnyal két év­tizedes múltra tekint vissza az együttműködésük, számos hasznos programot és fejlesztést hajtottak végre a megyében az előző években is. Az új projekt költségvetése 700 ezer euró, az összeg tetemes részét, 500 ezer eurót áll az alapítvány, a fennmaradó 200 ezret pedig a megyei önkormányzat biztosítja.