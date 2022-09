Az egyik ilyen a Céhes mesterségek címet viseli, óvodásokat, előkészítő és 1–8. osztályosokat céloznak meg vele. A tevékenység során a hagyományos mesterségeket bemutató múzeumi kiállítás interaktív és feladatlapos, csoportos feldolgozása valósul meg. A másik a Múzeumi kincskereső nevet viseli, 4–8. osztályosoknak és családok számára is megfelelő, ebben a kézdivásárhelyi céhes mesterségeket bemutató kiállítás interaktív, feladatlapos feldolgozása lehetséges.

Érdekes programkínálat a Beavatás. Az inasságtól a mesterré válásig elnevezésű program is. A foglalkozás során a céhen belüli élet lépcsőfokait járják végig a résztvevők, vándorkönyvet töltenek ki, megismerik a céhes tárgyakat, címert terveznek. Ezt 4–8. osztályos diákoknak szánják. Egy másik ajánlata a múzeumnak a Gyere velem a vásárba! címet viseli. A komplex foglalkozás során a résztvevők (szintén 4–8. osztályosok) megismerkedhetnek a középkori vásárok és városok kialakulásával, a kézdivásárhelyi vásár történetével, szereplőivel, helyével, idejével, rendjével. A Helytörténet című program az 1848–49-es szabadság­harchoz, illetve Kézdivásárhely jellegzetességeihez kötődik: a vásáros központ, az udvarterek városának, az ágyúöntés történetének, helyi negyvennyolcas emlékhelyek, háromszéki események ismertetéséről szól, ezt óvodásoknak, illetve előkészítő osztályosoktól kezdve minden diáknak ajánlják. A KézdivásárHELYÜNK a történelemben foglalkozás a történelemtanulásba és a város történetébe való bevezetésről szól. Ajánlott korosztály: 4–5. osztály. A múzeum népviseletbe öltöztetett Zsuzsi és Andris babáiról is híres, így természetes, hogy a babakollekcióhoz is kapcsolódik múzeumpedagógiai foglalkozás, mely az erdélyi néprajzi tájegységek, a népművészet, a viselettörténet, a társadalomnéprajz és a népszokások ismertetéséről szól, negyedik osztálytól felfelé minden iskolásnak.

A most induló múzeumpedagógiai kínálat további ajánlatai: Hogyan írtak a fénnyel? (fényképezéstörténeti ismertető a korabeli napfényműteremben – 7–12. osztályosok számára); Emlékezzünk nagyjainkra! (a református temető kulturális örökségét bemutató séta – 9–12. osztály); Légy itthon turista! (vezetett séta Kézdivásárhely központjában, melynek során az egyedi főtér fontosabb épületeire hívják fel a figyelmet – 5–12. osztály).

Minden foglalkozáshoz legalább egy héttel korábban időpont-egyeztetés szükséges, a foglalkozások ára tanulónként 5 lej. Valamennyi programmal, továbbá a múzeum időszakos kiállításaihoz kapcsolódó programokkal kapcsolatban Dimény Erika múzeumpedagógus várja a bejelentkezéseket 9 és 16 óra között a 0751 248 277-es, illetve a 0267 361 748-as telefonszámon.