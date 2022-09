A városvezető az elmúlt időszakban elterjedt híresztelésekre reagált. Elmondása szerint folyamatosan jutnak vissza hozzá olyan információk, hogy egyes tanintézményekben arról beszélnek, mikor térnek át az online oktatásra, de még olyanról is hallott, hogy arra kérték a szülőket, a gyermekek öltözzenek fel jobban, mivel spórolni kell a fűtéssel. Antal Árpád leszögezte: az önkormányzat nem kérte egyetlen tanintézménytől sem, hogy spóroljanak, azt pedig végképp nem, hogy a tantermekben hideg legyen. Elvárják minden tanintézménytől, hogy a tantermekben ne legyen hideg, függetlenül attól, hogy az épület/épületek, ahol a gyermekek tanulnak, milyen állapotban vannak. Az önkormányzat, mint az intézmények fenntartója, eddig is kifizetett minden rezsiszámlát, és az elkövetkezőkben is törleszteni fogják ezeket. Ami az online oktatás lehetőségét illeti, Antal Árpád elmondta, erről nem volt szó, a városháza saját hatáskörben biztosan nem rendel el ilyesmit. Azt nem tudják viszont garantálni, hogy amennyiben országos szinten esetleg gázhiány áll be, akkor a kormány nem rendeli el általánosan a távoktatásra való áttérést. Ez azonban jelenleg nem az önkormányzat és végképp nem a tanintézetek problémája. Az egész energiakérdés most ott tart, hogy senki nem tudja megmondani, mi lesz. Az sem mond igazat, aki mindenkit azzal nyugtat, hogy nem lesz gond. Nem lehet tudni, ugyanis a szomszédban egy lokálisnak tűnő, de globális kihatású háború zajlik. Jelenleg nem lehet egyértelmű választ adni, hogy mi lesz például az oktatással, ez nem a tanintézeteken vagy az önkormányzaton múlik. Az világos, hogy amennyiben gond lesz a gázellátással, akkor minden közintézmény ott spórol majd, ahol tud.

Várják az új rendeletet

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád arra is kitért: várják, hogy a közintézmények energiaár-kompenzálására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet végül milyen tartalommal lép hatályba. Egyelőre nem tudni, hogy az ársapka mire terjed ki, a parlament elfogadja-e például az RMDSZ javaslatait, köztük például az ipari parkokra vonatkozót. Az ígéretek szerint a tömegközlekedés, a víz- és szennyvízkezelő szolgáltatás a kedvezményezettek körében lesz. Antal Árpád itt rámutatott: amennyiben ez nem így történik, akkor ezen szolgáltatások ára jelentős mértékben nő, ugyanis az ivóvíz-szolgáltatásnak az ország elég nagy hányadában hatalmas az energiaigénye, és az alapdíjban is ez az egyik legmagasabb tétel. Az RMDSZ javasolta a sport- és szabadidőközpontok esetében is az energiaár-sapka bevezetését, ennek elfogadásától függően döntenek majd ezek további működtetéséről. Antal Árpád szerint, amennyiben spórolni kell, nagy valószínűséggel ezen létesítmények működését érintik majd az intézkedések. Sepsiszentgyörgyön elsőként az uszodát zárnák be, mivel az energiaköltségei ennek a legmagasabbak, de egyelőre ezt sem tervezik meglépni, és remélik, hogy nem is kell ezt az intézkedést meghozniuk.