Műhelyfoglalkozások a 8. pulzArton

A Worbla Mask Making Workshop a színházi szakmai közegnek szól, melynek keretében Russell Dean, a Strange­face Theatre Compa­ny művészeti igazgatójának vezetésével készítenek a résztvevők színházi maszkokat egy speciális anyagból (Worbla). A workshop angol nyelven zajlik, színészek, bábszínészek, táncosok, szobrászok, pedagógusok stb. vehetnek részt rajta. A foglalkozásra október 13-án és 14-én 11 és 17 óra között kerül sor az Erdélyi Művészeti Központban, október 16-án pedig a résztvevők egy esemény keretében mutatják be az általuk készített maszkokat a Cimborák Bábstúdióban, ez a bemutató a nagyközönség számára is nyitott. A workshop díja 200 lej, és a pulzart.ro oldalon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével lehet rá jelentkezni.

A reInvent Symbols textilműhelyen Jánosi Ágnes Anikó sepsiszentgyörgyi ruhatervező és Ilyés Réka grafikusművész vezetésével különböző lenalapú textilekre nyomtathatnak szimbólumokat az érdeklődők linómetszetek segítségével. Jánosi Ágnes célja felfedni a jelképek jelentését és továbbörökíteni azokat kortárs ruhadarabokon. A foglalkozáson a résztvevők megismerkednek a kiválasztott szimbólumokkal, majd ezt követően egyéni jelképes linómetszeteket készítenek, amelyeket különböző ruhadarabokra nyomnak rá. Az érdeklődők a pulzart.ro oldalon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével jelentkezhetnek egyik vagy akár mindkét alkalomra. Egy alkalom 90 lejbe kerül azoknak, akik saját ruhadarabra, 150 lejbe azoknak, akik az előzetesen igényelt lenvászon felsőre szeretnének nyomtatni. Workshoponként legtöbb 15 résztvevőt tudunk fogadni. A regisztrációs díjakat kizárólag banki átutalással lehet befizetni. A regisztráció akkor lesz érvényes, ha az űrlap kitöltését követően legtöbb 72 órán belül a Kónya Ádám Művelődési Ház bankszámlaszámára megtörténik a regisztrációs díj utalása. A kétórás foglalkozásoknak a Kónya Ádám Művelődési Ház ad otthont október 13-án és 14-én 17 órai kezdettel.

A Lego Challenge kreatív legóműhelyre a Young Engi­neers Afterschool vezetésével kicsiket és nagyokat is egy­aránt várnak, hogy legóelemekből készítsenek különböző tárgyakat. A Be inventive – Do ART foglalkozáson különböző legóból építendő tárgyakat lehet alkotni, az Arts and Crafts foglalkozáson az építkezési utasítások alapján hozhatnak létre különböző rajzolószerkezeteket, illetve modelleket és robotokat, a Lego Challenge keretében pedig használati utasítás nélküli, közös kihívás elé állítják a résztvevőket: építsenek stabil hidat, stabil tornyot vagy olyan szerkezetet, amely képes a legnagyobb súlyt megmozdítani. A foglalkozásra a Székely Mikó Kollégium konferencia­termében kerül sor október 15-én 11 és 16 óra között, valamint október 16-án 11 és 17 óra között, a részvétel nem kötött regisztrációhoz, a résztvevők az érkezés sorrendjében próbálhatják ki a különböző tevékenységeket.

A Reborn Plastic műhelyen a pécsi Mediátor Egyesület vezetésével különböző művészeti alkotások születnek helyben újrahasznosított műanyagból. Az újrahasznosító folyamatot egy három gépből álló géppark biztosítja, amely darálja, préseli, olvasztja a műanyagot. Egy újrahasznosított tárgy körülbelül 15 perc alatt készül el, a workshop alkalmával ceruzatartót, tárolóedényt, ékszert, tasakot, tolltartót, lampiont, poháralátétet, kitűzőt, lakásdekorációs elemeket és egyéb, a résztvevők képzelőerején múló műtárgyakat is lehet készíteni. A foglalkozáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni egy online űrlap kitöltésével lehet, mely a pulzart.ro oldalon érhető el, csoportok/osztályok esetében a regisztrációs űrlapot egy kapcsolattartó személynek kell kitöltenie.

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni, ugyanis a helyek száma korlátozott. Az osztályok, csoportok esetében maximum 8-at, egyéni jelentkezők esetében pedig óránként 12 embert tudunk fogadni. A foglalkozásra a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében kerül sor. Október 13-án és 14-én 10 és 14 óra között iskolai csoportokat várnak, október 15-én és 16-án 12 és 16 óra között pedig nyitott bárki számára, az alsó korhatár 12 év. (közlemény)