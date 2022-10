Nem véletlen, hogy a megyeszékhelyi Benedek Elek Napközi Otthon a magyar népmese napjára időzítette a filmvetítést, az intézmény immár két évtizede szervezi nagy odaadással az óvodások mesemondó-találkozóját, mely azóta is igen népszerű megyeszerte a kisgyermekek, pedagógusaik körében. A Benedek Elek-óvoda egyesülete, az Elek Apó Cimborái felkérésére készült film bő fél órában enged betekintést a mesemondó-találkozókat megelőző, várakozással, izgalommal tarkított felkészülési folyamatba, a seregszemle kellemes óráiba, megszólaltatja és bemutatja mindazokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a mesemondó óvodások találkozója évről évre kiemelt állomása legyen az értékőrzésnek. Az alkotás ugyanakkor feleleveníti Elek apó életútját és munkásságát is, rávilágít a népmesék jelentőségére, az ezekben megőrzött örök érvényű igazságokra, tanulságokra. Meséket is hallhattunk ízes, szép magyar nyelven, székely népviseletbe öltözött óvódások tolmácsolásában, s a filmkockákon feltűnő mesemondók közül néhányan ott ültek a mozivászon előtt is, részt vettek a vetítésen.

A Mozgóképes mesés világunk című kisfilm a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg, operatőre és vágója Somogyi Csaba, szerkesztője Bartók Emese, a zenéjét pedig Orbán Ferenc és a Mozsikácska együttes jegyzi.

Nagy Márta Edit nyugdíjas óvónő, az Elek Apó Cimborái Egyesület elnöke a vetítést megelőzően a mesemondó-találkozó megalakulásáról, céljairól beszélt, míg Kádár Enikő, a Benedek Elek-óvoda igazgatója a seregszemlék jelentette örökség átadásának felelősségét hangsúlyozta. Elhangzott ugyanakkor, hogy a film DVD formátumban is megjelenik száz példányban, ezekből többek közt a módszertani műhelyeknek és óvodáknak is eljuttatnak egy-egy példányt. Bartók Emese óvónő felszólalásában jelezte, szervezőként abban hisznek, amit Benedek Elek örökségül hagyott rájuk: „Öreg kandallóban a tűz most is pattog / Lobognak a lángok / Mesemondó esték, ti nem változátok.”