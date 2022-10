Kakas Zoltánt köszöntötték

Kakas Zoltán nyugalmazott néprajzkutató, fotográfus kiállítása nyílt meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban. Fotói a régi néphit világára villantanak, ez alkalommal ugyanakkor bemutatták a Székely Nemzeti Múzeum e hónapi műtárgyát is, mely szintén az ő adománya.

Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója a hónap műtárgyához kötődő rendezvénysorozaton, kerek évforduló kapcsán köszöntötte Kakas Zoltánt, az intézmény korábbi néprajzos munkatársát, aki augusztusban ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. „Nagy öröm számomra – hangoztatta Vargha Mihály –, hogy egy olyan tárgy kerül a fókuszba, amely ugyan nem a székelységhez kötődik, de Kakas Zoltán adománya, hasonlóan a tárlaton látható többi tárgyhoz. Egy guineai, pontosabban Kourossa városából származó maszkról van szó, amelyet Kakas Zoltán egy Afrikában is dolgozó geológus barátjától kapott ajándékba.”

Vargha Mihály elmondta, Kakas Zoltán a Székely Nemzeti Múzeumból ment nyugdíjba, de egy ilyen örökmozgó ember soha nem megy nyugdíjba, ő a hagyományőrzés katonája volt és maradt, hiszen a nagybetűs hagyomány az, amit mindenáron meg kell őrizni. Ő sokkal több, mint egy néprajzos, mint egy fotográfus, ő egy roppant érdekes és sokoldalú ember. A rendszerváltást követően néhai Kónya Ádám igazgató hívta meg a csapatába, s bár Kakas Zoltán nem tanult sem fotográfia, sem néprajz szakon, mégis, Vargha Mihály szerint a néprajz és a fotográfia doktorai nyugodtan bármikor jöhetnének hozzá útmutatást kérni. Felmérhetetlenül fontos az a pedagógiai ténykedése is, amellyel diákokat, fiatalokat, nemzedékek egész sorát „megfertőzte” természet- és környezetvédelemmel, a Bao-Bao-expedíciókkal, illetve a Nemere Természetjáró Körrel. Felső-Háromszék, Székelyföld és Erdély minden zegét-zugát ismeri, emellett hihetetlenül jártas a népi hiedelemvilágban, rendkívül szerteágazó tevékenységet folytatott és folytat. Az Esztelnek fölötti Lassúág természetvédelmi területté nyilvánításában is „oroszlánrésze” volt Kakas Zoltánnak. Nagyon köszönjük a munkásságodat, kívánjuk, hogy dolgozz és alkoss tovább – hangoztatta zárszavában Vargha Mihály.

Ezt követően Kakas Zoltán tárlatvezetésen mutatta be a kiállított maszkokat (egy részüket egy berzunci népművész, Dumitru Tache Vrânceanu készítette, de látható gyimesközéploki betlehemes álarc is), illetve beszélt fotóiról, amelyek a régi néphit világára villantanak. Egy méretes fényképen egy hálókötéssel foglalkozó férfi, a szentivánlaborfalvi Hajdú Ördög András látható a hetvenes években, aki a Feketeügyben halászott hálójával, e történetet felidézve Kakas Zoltán azt is megjegyezte, ilyen sztorikból áll a néprajzi gyűjtés.