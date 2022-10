Galériák Fehér Éjszakája Sepsiszentgyörgyön

A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér már többedszer, az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) idén első alkalommal csatlakozott a Galériák Fehér Éjszakája elnevezésű, kiállítótereket népszerűsítő kezdeményezéshez, melyet pénteken este tartottak Sepsiszentgyörgyön a nevezett intézmények kiállítótereiben. Versműsor, filmvetítés, színtani előadás és tárlatvezetés is része volt a programsorozatnak, mely a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet közreműködésével valósult meg.

Pálffy Tibor színművész performance-ot mutatott be. Fotó: Albert Levente

Az EMŰK földszinti kiállítótermében Pálffy Tibor színművész fogadta a közönséget, aki a Györkös Mányi Albert-kiállítás záróeseményeként a festőművész számunkra eddig még ismeretlen versei alapján egy izgalmas performance-ot mutatott be, mely szorosan kapcsolódott a művész kiállított képeihez, és amelybe a nézőket is bevonta. Ezt követően egy rövid összeállítást láthattunk Xantus Gábor rendező, operatőr a festőművészről készült dokumentumfilmjéből.

A következő esemény helyszíne a Magma kiállítótér volt, ahol Bevezetés a színtanba címmel Szelényi Károly Magyar Örökség-díjas fotóművész, a Széchenyi Művészeti Akadémia tagja tartott vetített képes előadást, majd különböző kísérletek által az eseményen részt vevő kicsik és nagyok egyaránt megcsodálhatták a fények-árnyékok színekké való alakulását. A Budapesten élő fotóművész Színek. A fény tettei és szenvedései. Goethe színtana a mindennapokban címmel 2012-ben publikálta színtani kutatásait, melynek rövid kivonatát képezte a bemutatott előadás.

A rendezvénysorozat harmadik eseményére visszasétáltak az érdeklődők az EMŰK-be, ahol a Györkös Mányi Albert-kiállítás záró tárlatvezetésére került sor, amelyet Szebeni Zsuzsanna kurátor, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője tartott. A tárlatvezetés rendkívül izgalmas volt, a szakember a művész életéről és művészetéről egyaránt mesélt. Bevallása szerint tinédzser korától ismeri a Györkös-képeket, emlékei és a szakirodalomban fellelhető információk alapján állította össze bemutatóját.

Elöljáróban a művésznek a kék színhez való különleges viszonyáról és zenei pályafutásáról mesélt, és azt is megtudhattuk, hogy csupán negyvenéves kora után kezdett el festeni a felesége hatására, művészetét pedig a francia impresszionistákéval rokonítják. Az EMŰK-ben látható képek elsősorban a szülőfalu, Tordaszentlászló egykori hangulatát idézték fel, és a művész valamennyi jellegzetes témáját felvonultatták a klasszikus megformálású művektől a szürreális álomképekig. Mint elhangzott, a Györkösi-életműből még nem volt együtt látható ennyi magángyűjteményből származó festmény. A kiállítás az Erdélyt átfogó Györkös 100 rendezvénysorozat része volt, főszervezője a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékház.

Bordás Beáta, az EMŰK vezetője lapunknak elmondta, hogy az általa vezetett intézmény a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér felkérésére csatlakozott a Galériák Fehér Éjszakájához. Amúgy is tervezték, hogy szerveznek egy záróeseményt ehhez a kiállításhoz, így kapóra jött nekik a felkérés. Mivel Szebeni Zsuzsa kezdeményezésére egy Györkös-verseskötet kiadásának gondolata is felmerült, kézenfekvő volt az ötlet, hogy a művész verseit is megpróbálják népszerűsíteni ez alkalomból, ezért nagyon örültek, hogy Pálffy Tibor elvállalta a fellépést.

Kispál Ágnes Evelin, a Magma egyik vezetője arról számolt be a Háromszéknek, hogy a Galériák Fehér Éjszakája elnevezésű rendezvénysorozatot 2007 óta tartják meg a bukaresti Ephemair Egyesület kezdeményezésére, ők pedig 2018-ban csatlakoztak először hozzá egy Daniel Spoerri művészetéhez kapcsolódó bankett szervezése által. 2019-ben ismét csatlakoztak, utána azonban a vírushelyzet miatt mostanig tartó szünet következett. Bíznak benne, hogy nem lesz több ilyen hosszú szünet.