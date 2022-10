Az immár huszonegyedik ökumenikus kamarakórus-fesztivál műsorfüzetében nem szerepelt, hogy a nyolc együttes nem csupán az immár évente megismétlődő seregszemle résztvevője, hanem a házigazda együttes két és fél évtizedes „születésnapjára” is érkezett. Nem volt titok persze, hiszen a meghívott együttesek kapcsolata az ünnepelttel korántsem új keletű, mégis szerényen emlékeztek az elmúlt időszakra a kórus hivatásához igazítva, ahogy Lőfi Gellért karmester fogalmazott: „szolgálni, szebbé tenni a liturgiát – ezt vállaltuk”. És mégis ünnep volt a szombat délelőtt, mert egy kimagasló teljesítményű egyházi kórust köszönthettek a „pályatársak”, amely a vállalt egyházi szolgálat mellett az igényes előadó-művészet képviselője is. A Rózsa Imre alapító karnagy, majd az együttes vezetését átvevő Lőfi Gellért irányította együttes méltó és elismert helyet vívott ki magának a háromszéki, sőt, a Kárpát-medencei kórusmozgalomban. És ezt nem csupán a magas színvonalú, mi több, egyedi jelekkel bíró előadásmódjuknak köszönhetik, hanem annak is – amint azt a jelen lévő és egy közös éneklés erejéig közönség elé álló egykori tagok nagy száma is bizonyítja –, hogy tevékenysége révén több mint félszázan ismerhették meg és művelhették az együtt éneklés örömét.

A Krisztus Király-templom kórusát énekkel és barátsággal köszöntötte a Szemerjai Református Dalárda, a Pro Musica kamarakórus – mindkettőt Sipos Zoltán vezeti –, a kézdivásárhelyi Szentháromság-templom kórusa és a Cantus kamarakórus Fórikai Balázs vezetésével, a Csíksomlyói Kegytemplom kórusa – karnagy Bíró János –, valamint a sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Dalárda Karácsony Gabriella irányításával és a Vox Humana kamarakórus Szilágyi Zsolt Herbert vezetésével.