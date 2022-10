A közös rendkívüli tárlaton a kolozsvári, akkor még Ioan Andreescu Képzőművészeti Főiskola 1973-74–ben végzett három különböző műfajban alkotó művész, néhai Borbély Sándor reklámgrafikus, néhai Vetró Bodoni Zsuzsa grafikus és Vetró András szobrász munkáiból láthatnak válogatást. Dr. Dimény Attila intézményvezető elmondása szerint a kiállítás anyagát magángyűjteményekből, a leszármazottak és a családtagok beleegyezésével és segítségével bocsátották a szervezők rendelkezésére. A tárlat ötletgazdája és kurátora Vetró András szobrász volt, aki Borbély Sándor 2017-ben bekövetkezett halála után művésztársának szándékozott emlékkiállítást szervezni Kézdivásárhelyen, annál is inkább, hogy Borbély Sándorról a nagyközönség keveset tud, de annál többet tudnak azok a barátok, akik őriznek tőle munkákat. Dr. Dimény Attila azt is elmondta, hogy az egykor Bukarestben élő reklámgrafikusnak 1983-ban a céhtörténeti múzeumban volt egyéni kiállítása, s ennek köszönhetően a múzeum is őriz tőle két munkát.

Borbély Sándor grafikus 1948-ban Somkeréken született, 2017-ben hunyt el Bukarestben. 1973-ban, a főiskola elvégzése után a román fővárosban telepedett le, ahol reklámgrafikusként és grafikai szerkesztőként dolgozott különböző szaklapoknál, folyóiratoknál, diákkiadványoknál és kiadóknál illusztrált és szerkesztett. Ezek mellett saját műtermében készített nagy méretű akvarellfestményeket, kollográfiá­kat, aquatinta-, mezzotinta- és fémmetszetsorozatokat, melyekkel több hazai kiállításon és külföldi pályázaton, biennálén vett részt. Borbély Sándor hagyatékát két fia, Albert és Róbert őrzi.

A Kolozsváron született Vetró Bodoni Zsuzsa grafikus 1974-ben Kézdivásárhelyen telepedett le férjével. Itt élt, alkotott, tanított a Nagy Mózes Elméleti Líceum rajztagozatán. Pasztellmunkáival, grafikáival csoportos tárlatokon szerepelt, itthon és külföldön egyaránt. A mostani kiállításon kis méretű tusrajzai és grafikai eljárásokkal készült alkotásai láthatóak.

Vetró András szobrász Temesváron született 1948-ban. 1974-től a néhai Kosztándi művész házaspár által létrehozott székelyföldi rajz­iskolában nyugdíjba vonulásáig szobrászatot, mintázást és művészettörténetet tanított. Ezen a tárlaton ceruzarajzokkal, tervekkel és gipsz domborművekkel van jelen. Az egyedülálló tárlatot dr. Deák Ferenc műkritikus méltatta, közreműködött Józsa Irén ny. tanárnő, aki egy-egy Charles Baude­laire- és Hervay Gizella-verset adott elő. A tárlat november 20-áig látogatható.