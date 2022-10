Fenntartja azon törekvését Sepsiszentgyörgy önkormányzata, hogy visszaszorítsák az osztálypénz gyűjtés szokását, ezért idén is folytatják az e célból indított programot, a tavaly megszabott, diákonként nyújtott támogatást már át is utalták a tanintézeteknek. Antal Árpád polgármester felhívással fordult az óvodákhoz, iskolákhoz, hogy rendeltetésszerűen használják fel ezeket az összegeket, azaz a diákok számára hasznos eszközök, anyagok beszerzésére költsék az önkormányzat által kiutalt összegeket.

Továbbra is azon az állásponton van az önkormányzat, hogy osztálypénzt tilos elvenni a szülőktől. Ezt egyébként a törvény is tiltja, ennek ellenére országos szinten majdhogynem általános gyakorlat. A jelenség ellensúlyozása már régebbről szerepel a tervei között – mutatott rá a polgármester. Tavaly indították el azt a programot, melynek célja, hogy kiiktassa az osztálypénzt. Az önkormányzat ennek érdekében minden tanintézetnek minden diák után biztosított egy összeget, melyet az oktatáshoz szükséges tanszerek és egyebek beszerzésére fordítottak. Az óvodák esetében ez 150 lej volt gyerekenként, elemi osztályok esetében 100, ötödiktől tizenkettedik osztályig 50 lej diákonként. Az összegeket átutalták a tan­intézeteknek, és az volt az elvárás, hogy azok eljussanak a tanítókhoz, osztályfőnökökhöz, hogy ők döntsék el, mire fordítják ezeket az összegeket. A pénzt idén is átutalták, a teljes tanévre – összesen 812 ezer lejt, 10 112 diákra számolva. A polgármester azzal a kéréssel fordult a pedagógusok, az óvodák, iskolák felé, hogy ezt az összeget arra használják fel, ami a diákoknak fontos, és ne az intézmény fenntartására. Ez az önkormányzat feladata, aminek eddig is eleget tettek, és ezután is így lesz.

Újságírói kérdésre Antal Árpád elmondta, volt példa rá, hogy egy korábban született elvárást – miszerint a mosdókban biztosított legyen a szappan és a papír – az osztálypénzkiváltást szolgáló összegek egy részéből akarták teljesíteni. A polgármester felidézte, ezen elvárás kapcsán már akkor megfogalmazta, elfogadhatatlan, hogy a diákok vigyék otthonról ezeket, de az sincs rendben, hogy az osztálypénz kiváltását célzó összeg egy részét erre a célra használják. Határeset ugyan, de nem tudják elfogadni, ugyanis amennyiben nem lenne ez a támogatás, az említett tisztálkodószereket be kellene szerezni, és erre a célra is kaphatnak forrásokat az önkormányzattól a tanintézetek. Szintén újságírói kérdésre a polgármester elmondta, voltak olyan visszajelzések, hogy egyes tanintézetek kevesellték a diákok utáni juttatást, máshol pedig nem használták fel a teljes összeget, az önkormányzat viszont nem kivételezhetett, a legkorrektebb a diákok száma utáni odaítélés volt. Amint általában, itt sem szóltak bele abba, hogy a tanintézetek házon belül miként oldották meg az igények begyűjtését vagy az összeg felhasználását (iskolaszinten vásároltak, vagy minden tanító, pedagógus egyénileg), csak annyit vártak, várnak el, hogy célszerűen használják a pénzt.

Antal Árpád ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az említett 812 ezer lej nem kis összeg, és a tan­intézetek a program megindítását megelőzően ilyen vagy olyan formában, de kivették a szülők zsebéből. Az országos szinten egyedi kezdeményezésük nyomán viszont most a pénz a szülőknél marad, viszont a diákok és pedagógusaik sem maradnak hoppon.