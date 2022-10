Előző írásunk

A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében október 5-én, szerdán 18 órától kerül sor Gazda József Miért is éltem? című könyvének sepsiszentgyörgyi bemutatójára. A szerzővel legújabb könyvéről, illetve az új kiadásban megjelent, Mindennek mestere című munkájáról Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató beszélget. A helyszínen megtekinthető lesz a Gazda testvérek, László, József és Klára könyveiből rögtönzött kiállítás is. Gazda József így fogalmaz a legújabb kötete fülszövegében: „Megtettem mindent, amit megtehettem? De elmondhatom-e? Sokszor úgy érzem, hogy igen. Máskor: hogy nem. S hogy az én felelősségem-e, vagy inkább sorsom része, hogy ennyire volt csak erőm? Gyötörnek a kérdések s az azokra adható válaszok kételyei. Ezért a magam keresése még mindig, a vég közelében is, s ezért teszem le ezt a visszatekintő és elmélkedő, koromat megidéző, a rám meredő kérdőjelekkel küszködő munkámat is nyugtalanul.”