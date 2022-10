A 8. pulzArt kortárs művészeti fesztivál idén is olyan előadókat hoz Sepsiszentgyörgyre, akik formabontó, kísérletező, határfeszegető, de minden esetben inspiráló és gondolatébresztő előadásaikkal lopták be magukat a közönség szívébe. Az idei kiadásra Belgiumból, Iránból és az Egyesült Királyságból is érkeznek alkotók.

Jelenet az After All Springville című előadásból. Fotó: Reinout Hiel

Miet Warlop belga vizuális művész After All Springville című játékos és helyzetkomikumban gazdag előadása megelevenedő képregény egy közösség tragikus kudarcáról. Nevetségesen abszurd, de nagyon is valóságos társadalom mindennapjai bontakoznak ki a nézők érzékszervei előtt egy látványos és emlékezetes produkció során, mely az élő, a báb- és a tárgyszínház, illetve a performance sajátos elemeinek együttes játékával éri el a kívánt hatást. Miet Warlop alkotásával először találkozhat a hazai közönség a 8. pulzArton. Az előadás körülbelül 50 percet tart és 14 éves kor felett ajánlott. Pénteken, október 14-én 19, valamint szombaton, október 15-én szintén 19 órától követhető a Tamási Áron Színház nagytermében. Jegyeket a városi szervezőirodában, valamint az eventim.ro oldalon lehet vásárolni 40 lejért teljes, 20 lejért kedvezményes áron – ez utóbbit azonban csak személyesen lehet kiváltani, a fenntartott kedvezményes helyek száma korlátozott.

Nassim Soleimanpournak megtiltották, hogy elhagyja szülőföldjét, Iránt, ezért írt egy darabot, amely bejárta helyette a világot. Olyan drámai formát hozott létre, melyre azelőtt nem volt példa: nincsenek próbák, nincs díszlet, nincs jelmez, nincs rendező. A Fehér nyuszi, vörös nyuszi című darab szövegét ott helyben, a színpadon kapja meg a színész egy lezárt borítékban. Erre a különös kihívásra Pálffy Tibor (október 13., csütörtök 20.30 óra), Claudia Ardelean (október 14., péntek 20.30 óra), Kónya-Ütő Bence (október 15., szombat 20.30 óra) és Pál Ferenczi Gyöngyi (október 16., vasárnap 18 óra) vállalkozik a 8. pulzArton a Háromszék Táncstúdióban. A 14 éves kor felett ajánlott előadások időtartama körülbelül 90 perc. Jegyeket szintén a színház mellett található városi jegyirodában, valamint az eventim.ro oldalon lehet vásárolni 30 lejért teljes, 15 lejért kedvezményes áron – ez utóbbit azonban csak személyesen lehet kiváltani, a fenntartott kedvezményes helyek száma korlátozott.

A bábszínházi élményeket a 8. pulzArton a nemzetközileg elismert és díjazott Strangeface Theatre Company biztosítja. A Spaced című nonverbális, fülhallgatóval követhető, mindössze tíz résztvevőnek játszott báb­előadás főszereplője Szergej, aki egy véletlen baleset nyomán a világűrben köt ki és váratlan kalandokba keveredik.

A felnőttek által is kedvelt előadás ötletes és újszerű bábszínházi megoldásokra törekszik, humora, fantáziadús hangzás- és látványvilága mindenki arcára mosolyt csal. Az élménybe ugyanakkor némi nosztalgia is vegyül, hiszen a báb­előadás egyúttal felidézi a kommunizmus abszurditásait is, így befogadásához 12 év az ajánlott korhatár. A Cimborák Bábstúdióban október 13-án, csütörtökön 20–22.30, valamint október 14-én, pénteken 19–21.30 óráig, összesen tíz alkalommal játszott előadások félóránként kezdődnek, időtartamuk körülbelül 20 perc. A teljes árú 22 lejes, valamint a kedvezményes 11 lejes jegyeket a városi szervezőirodában, valamint az eventim.ro oldalon lehet vásárolni, a korlátozott számú kedvezményes jegyeket csak személyesen lehet kiváltani a jegyirodában.