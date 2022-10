A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK nyolc cselgáncsozója Veres László irányításával részt vett a nagy hagyományú és érdeklődésnek örvendő magyarországi Atom Kupán, melyen idén osztrák, svájci, szlovén, szerb, ukrán, román és magyar sportolók mérték össze tudásukat és felkészültségüket. A paksi torna negyvenegyedik kiírásán a kézdivásárhelyiek a két első, egy második és két harmadik hely mellett egy ötödik helyezést is jegyeztek. A serdülő korosztály 45 kilo­grammos súlycsoportjában házi döntőt rendezett a felső-háromszéki sportklub, hiszen Simon Tege és Zoller Botond küzdött meg az első helyért. A győzelmet végül Simon szerezte meg, Zollernek pedig be kellett érnie a második hellyel. Harmadik lett Tamás Gábor (50 kg) és Pál Norbert (55 kg), míg Veres Flóra (52 kg) ötödikként zárt. Mellettük Kovács Máté és Vida Máté is jól szerepelt Pakson, de a megmérettetést sajnos mindketten helyezés nélkül fejezték be. Az ifjúsági korosztályban tatamira lépő sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna a 63 kilogrammos súlycsoportban nem talált legyőzőre, így első lett.

„Népes és erős mezőny vett részt az idei Atom Kupán, emiatt roppant színvonalas volt a verseny. A gyerekek remekül szerepeltek, jók az eredményeik, de az ember sohasem lehet elégedett, és ennek tükrében akár jobb is lehetett volna a teljesítményük. Nagyon ügyesek voltak a tanítványaim és büszke vagyok rájuk” – nyilatkozta Veres László edző, aki elmondta, hogy két hét múlva csapatával az U15-ös földharcbajnokságon vesz részt, melynek Szörényvár ad otthont. (t)