Román film nyert

A 8. pulzArt kortárs művészeti fesztivál idén is olyan előadókat hoz Sepsiszentgyörgyre, akik formabontó, kísérletező, határfeszegető, de minden esetben inspiráló és gondolatébresztő előadásaikkal lopták be magukat a közönség szívébe. Az idei kiadásra Belgiumból, Iránból és az Egyesült Királyságból is érkeznek alkotók.