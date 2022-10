Élni akar Illyefalva katolikus közössége

Az elmúlt években látványos munkálatok kezdődtek a katolikus egyházközségben. A harmadik éve itt szolgáló Sánta Pál plébános a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelt templom búcsúünnepén számolt be a megvalósításokról az ünneplőknek.

Megtörtént a plébániaépületben a központi fűtés bevezetése, a templom szomszédságában álló imaház ablakainak cseréje, a templomkert rendezése, parkolók kialakítása. Ugyanakkor a templom külső felújítása is megkezdődött. A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázatnak köszönhetően felkerült a templomtetőre a helyi önkormányzat által megvásárolt cserép, kicserélték a csatornahálózatot. A munkálatok megvalósításához Kovászna Megye Tanácsa is hozzájárult, támogatása lehetővé tette a torony felállványozását, újrafedését és festését. Az állagmegőrző munkálatok mellett fejlesztésre is futotta. Megtörtént a harangok villamosítása, és elkezdődött a templom történetében elsőként egy orgona összeszerelése.

Pénzes Lóránd