Az igényléseket márciusig minden hónap 1-je és 20-a között fogadják, a fűtési szezon kezdetén pedig október 10–20. között lehet benyújtani a kérelmeket. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a támogatás időtartama alatt a leadott kérésekben feltüntetett adatok változnak, kötelességük azt jelezni a szociális igazgatóságon.

A fűtéspótlékért az igénylőknek egy erre vonatkozó kérelmet és saját felelősségre tett nyilatkozatot kell leadniuk a szociális igazgatóságon. Ehhez mellékelni kell a család összetételét, illetve a családtagok egyhavi – az igénylést megelőző időszakra vonatkozó – jövedelmét igazoló iratokat is. A formanyomtatványok elérhetőek az önkormányzat honlapján, de átvehetők személyesen is a szociális igazgatóság székhelyén. Ugyanitt, valamint a 0267 311 068-as telefonszámon további tudnivalókkal is szolgálnak a támogatással kapcsolatosan.